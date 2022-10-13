 

Япония представила пилотируемый аналог российской «Герани-2»

13.10.2022, 9:33, Разное
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Заместитель министра обороны Японии Сатоки Мидзукати представил на выставке военной техники в Осаке летательный аппарат, являющийся аналогом российского беспилотника «Герань-2».

От оригинала он отличается тем, что в нём будет находиться пилот – это позволит значительно повысить точность попадания.

Война в УкраинеКодовое название нового аппарата – «Жемчужная гавань», однако после запуска в серийное производство оно может быть изменено, рассказал Сатоки Мидзукати. Основным преимуществом аппарата, помимо уже упомянутого, является его возможность уходить от средств ПВО и даже вступать в воздушный бой с пилотируемой авиацией противника.

Также замминистра раскритиковал тактико-технические характеристики «Герани-2», указав на то, что большинство из них взрывается в ходе эксплуатации.

– Несмотря на то, что «Жемчужный ветер» — это наша новейшая разработка, мой дедушка летал на чём-то похожем. У него был всего один вылет, но я очень горжусь своим славным предком, который пошёл по пути Бусидо до конца, – вспомнил чиновник. – В рекламном буклете нашего аппарата для иностранных покупателей мы подробно описываем преимущества предлагаемого пути: пилоты смогут почувствовать себя самураями и очутиться в объятьях богини Аматэрасу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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