Посол во Франции Мешков: Российскую делегацию не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже

Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, организаторы заявили, что россиян там не ждут, сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

По словам дипломата, организаторы сельскохозяйственной выставки (CIAL Paris) в Париже сначала даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться российским представителям, а на прямые обращения посольства ответили, что россиян там не ждут.

Напомним, в марте Международный Каннский кинофестиваль отказался принимать официальную делегацию из РФ в связи с событиями на Украине.

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