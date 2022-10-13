 

Посол во Франции Мешков: Российскую делегацию не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже

13.10.2022, 9:21, Новости дня
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Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, организаторы заявили, что россиян там не ждут, сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

По словам дипломата, организаторы сельскохозяйственной выставки (CIAL Paris) в Париже сначала даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться российским представителям, а на прямые обращения посольства ответили, что россиян там не ждут.

Напомним, в марте Международный Каннский кинофестиваль отказался принимать официальную делегацию из РФ в связи с событиями на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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