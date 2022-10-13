Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил об отказе выдать Саакашвили Украине
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Грузия отказалась выдавать бывшего президента, украинского гражданина Михаила Саакашвили Украине в рамках расследования дела о нарушении им госграницы осенью прошлого года, когда нынешний глава украинского исполкома реформ нелегально прибыл в Поти на пароме с молочными продуктами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объяснил это тем, что против Саакашвили продолжаются уголовные преследования на родине.
«Саакашвили отбывает наказание по двум делам, а еще по трем ведутся судебные процессы, это и есть основание для отказа», – сказал министр.
В интервью телекомпании «Имеди» Рати Брегадзе также заявил, что со стороны государства делается все необходимое для здоровья бывшего президента, который вот уже несколько месяцев находится под охраной в одной из клиник Тбилиси.
Бывший президент Грузии, арестованный в Тбилиси год назад, отбывает наказания по делам о превышении полномочий и коррупции, за что ему присудили три и шесть лет лишения свободы. Судебные процессы против него продолжаются.
В начале октября стало известно, что Саакашвили попросился из тюрьмы на украинский фронт.
Между тем бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил о конце партии Саакашвили.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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