Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил об отказе выдать Саакашвили Украине

Грузия отказалась выдавать бывшего президента, украинского гражданина Михаила Саакашвили Украине в рамках расследования дела о нарушении им госграницы осенью прошлого года, когда нынешний глава украинского исполкома реформ нелегально прибыл в Поти на пароме с молочными продуктами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объяснил это тем, что против Саакашвили продолжаются уголовные преследования на родине.

«Саакашвили отбывает наказание по двум делам, а еще по трем ведутся судебные процессы, это и есть основание для отказа», – сказал министр.

В интервью телекомпании «Имеди» Рати Брегадзе также заявил, что со стороны государства делается все необходимое для здоровья бывшего президента, который вот уже несколько месяцев находится под охраной в одной из клиник Тбилиси.

Бывший президент Грузии, арестованный в Тбилиси год назад, отбывает наказания по делам о превышении полномочий и коррупции, за что ему присудили три и шесть лет лишения свободы. Судебные процессы против него продолжаются.

В начале октября стало известно, что Саакашвили попросился из тюрьмы на украинский фронт.

Между тем бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил о конце партии Саакашвили.

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