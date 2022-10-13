 

Politico: В НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления ВПК Украины

13.10.2022, 9:20, Новости дня
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Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщила газета Politico.

Как пишет Politico, для обеспечения полной совместимости Украины с НАТО, стороны решили рассмотреть требования оборонного планирования в части перехода от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО. Для этого альянс будет искать способы восстановить ВПК Украины, передает ТАСС.

По данным газеты, в октябре НАТО уже провел встречу с представителями Киева, на которой обсудили вопрос помощи украинской оборонке и в тоже время пополнение запасов оружия самого альянса.

Издание пишет, что страны НАТО решили помочь Украине не только для удовлетворения повседневных нужд, а для превращения ее в страну НАТО по определению, хотя и не принятой официально.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе заявил, что Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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