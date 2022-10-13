 

Безглютеновая диета не приносит пользы здоровым людям

13.10.2022, 8:50, Разное
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Соблюдение безглютеновой диеты здоровыми людьми не приносит никакой пользы, показало новое исследование исследователей из Редингского университета, Шеффилдского университета и Шеффилдских университетских больниц.

В исследовании, опубликованном в Gastroenterology, приняли участие здоровые добровольцы, не страдающие целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену.

В течение двух недель до начала эксперимента все участники соблюдали безглютеновую диету. Затем добровольцев разделили на две группы. В первой группе участники продолжали соблюдать безглютеновую диету в течение еще двух недель, тогда как рацион второй группы содержал органический глютен.

Врачи оценили выраженность симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (боль в животе, запоры, диарея и изжога) у всех участников до и после эксперимента. «Глютеновая» группа не сообщала о более выраженных проблемах и побочных эффектах по сравнению с контрольной.

 «Похоже, глютен часто неоправданно играет роль плохого парня в нашей диете, в то время как содержащие глютен злаки, особенно цельнозерновые, представляют собой важные источники белка, клетчатки и микроэлементов», – рассказала Паола Тоси (Paola Tosi), соавтор исследования.

«Результаты работы показывают, что отсутствие глютена может не принести пользы здоровью многих из тех, кто избегает его в своем рационе, полагая, что глютен по своей природе вреден для кишечника человека. Глютен не вызывает проблем с желудком у людей, не имеющих физиологической чувствительности к нему», – объяснил Дэвид Сандерс (David Sanders), ведущий автор исследования.

Исследователи подчеркнули, что безглютеновая диета показана при целиакии (болезни, вызываемой непереносимостью глютена, которая поражает около 1% населения) и нецелиакийной чувствительности к глютену. Но перед переходом на ограничительную диету необходимо обратиться за рекомендацией к своему врачу.

«Это исследование пытается провести черту между теми, кто получает пользу от безглютеновой диеты, а кто нет. Медицинские исследования подтверждают, что пища с глютеном подходит для большинства, однако сейчас развивается идея, что он вреден вообще для всех. Из-за этого многие люди без каких-либо явных проблем в настоящее время соблюдают ограничительную диету, тогда как другие, похоже, полностью отвергли ее и считают отказ от глютена “причудой”. Это может вызвать реальные проблемы у людей с клинической чувствительностью к глютену, поскольку их медицинские потребности не всегда воспринимаются серьезно», – поделился Иэн Кроулл (Iain Croall), соавтор исследования.

Как отмечается в исследовании, безглютеновая диета является лучшим средством лечения клинической чувствительности к глютену – целиакии или нецелиакийной чувствительности к глютену. Ученые прокомментировали, что исследование длилось относительно короткое время, но, тем не менее, согласно другим научным публикациям, любые эффекты чувствительности к глютену становятся заметными уже через одну неделю.


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