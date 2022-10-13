 

Владимира Селиванова и Агату Муциенице заметили целующимися

13.10.2022, 8:35, Разное
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В Сети и СМИ появилась информация о вероятном романе в среде российского шоу-бизнеса. Так, журналисты назвали новую пассию Владимира Селиванова, известного по сериалу «Реальные пацаны» и музыкальным творчеством под псевдонимом VOVAN. Ею может быть Агата Муцениеце, которую заметили целующуюся с актером.
Следует отметить, что еще до этого поцелуя поклонники артистов отметили, что в одной из соцсетей Селиванов и Муциенице обнародовали снимки с похожим ландшафтом и локацией. Многие фолловеры звезд предположили, что пара провела вместе отдых в кабардино-балкарском Нальчике.

Слухи о новой влюбленности прокомментировал Владимир Селиванов, признавшись, что на кавказском курорте он действительно был с бывшей супругой Павла Прилучного. При этом уже через пару дней актер обещает сделать некое громкое заявление. О том, что оно может означать начало отношений между двумя отечественными селебрити, говорят слова VOVANа о том, что он не только рад знакомству со звездой «Трех мушкетеров» и «Квеста» соответствует ожиданиям артиста из «Реальных пацанов» на все 100 процентов.

Стоит отметить, что Агата Муциенице с 2011 по 2020 год состояла в браке с Павлом Прилучным, с которым познакомилась на съемочной площадке «Закрытой школы». У пары родились сын Тимофей и дочь Мия, которым сейчас соответственно 9 и 7 лет, однако из-за скандалов артисты расстались. Что же до Селиванова, то у него также есть ребенок, дочь Ева, рожденная от возлюбленной по имени Виктория.


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