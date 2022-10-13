Американцы уверены, что при Байдене отношения США с традиционными противниками только ухудшаются

Большинство жителей США считают, что отношения их страны с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном ухудшаются при президенте Джо Байдене, передаёт The Independent. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений AP-NORC. Исследование также показало, что на мнение о положении страны за рубежом влияет резкое разделение внутренней политики Соединённых Штатов по партийному признаку.



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В последние годы перспективы США на мировой арене претерпели значительные изменения, пишет The Independent со ссылкой на опрос Института Пирсона и Центра исследований общественных отношений AP-NORC. Большинство опрошенных американцев ожидают, что, тогда как отношения Вашингтона с союзниками останутся на прежнем уровне или улучшатся, отношения с традиционными противниками, такими как Москва и Пхеньян, станут лишь более враждебными.

За два года пребывания у власти президента США Джо Байдена оценки выглядят совсем иначе, чем четыре года назад — примерно на том же этапе президентства Дональда Трампа. Сейчас 60% взрослых американцев убеждены в том, что отношения с противниками ухудшатся, по сравнению с 26% четыре года назад. И всего 21% считает, что отношения с союзниками ухудшатся, по сравнению с 46% в 2018 году.

В целом 39% опрошенных ожидают, что положение страны на мировой арене ухудшится, по сравнению с 48% в 2018 году. Как отмечает издание, на мнение о положении страны за рубежом влияет резкое разделение внутренней политики Соединённых Штатов по партийному признаку.

Четыре года назад три четверти сторонников Демократической партии ожидали, что положение США в мире пострадает. Сейчас примерно тот же процент американцев считает, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется или улучшится. Для сравнения, примерно 60% сторонников Республиканской партии прогнозировали улучшение ситуации в 2018 году, а сейчас тот же процент ожидают ухудшение ситуации.

Другие страны, «вероятно, смеются над нами, ожидая, когда мы развалимся», — приводит издание слова 30-летней Кристи Вудард из Северной Каролины, которая назвала себя сторонницей Республиканской партии. Девушка раскритиковала экономическую и внешнеполитическую политику администрации Байдена, заявив, что у США не осталось союзников в мире.

Однако 49-летний сторонник Демократической партии из Питтсбурга Дэвид Дворин, напротив, убеждён, что Байдену удалось завоевать уважение за рубежом и сплотить союзников против российской спецоперации на Украине, пишет The Independent.

Впрочем, вне зависимости от политических убеждений большинство американцев согласны с тем, что отношения их страны с Россией — из-за конфликта на Украине, с Китаем — из-за Тайваня и с Северной Кореей и Ираном — из-за ядерных программ — ухудшаются.

Опрос также показал, что большинство жителей США поддерживают внешнюю политику своей страны по защите женщин и меньшинств по всему миру — даже несмотря на то, что мало кто считает, что Вашингтон делает всё возможное для защиты этих же интересов у себя дома. 78% американцев призвали отказывать в финансовой поддержке другим странам, которые не защищают права женщин и меньшинств. При этом только каждый пятый взрослый житель США считает, что страна лидирует в мире по защите прав женщин, расовых, этнических и религиозных меньшинств или представителей ЛГБТ-сообщества.