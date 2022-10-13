 

Байден якобы десятилетиями лжёт о своём прошлом

13.10.2022, 7:55, Разное
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Участвуя в президентской гонке в 1987 году, Джо Байден неоднократно лгал избирателям о своих академических успехах и по сей день продолжает приукрашивать историю своей жизни ради политических очков, заявил ведущий Стюарт Варни в эфире своего телешоу на Fox News. Постоянное искажение правды, вероятно, стало очевидным признаком политической несостоятельности лидера США, на что намекают даже продемократические СМИ, сообщил ведущий.

35 лет назад, будучи сенатором, Джо Байден баллотировался на президентский пост. В своих предвыборных выступлениях он заявлял, что обладает тремя бакалаврскими степенями и получил полную стипендию для учёбы на юридическом факультете, который, по его словам, закончил в числе лучших студентов курса. Всё это было ложью. Затем он выдал речь Нила Киннока, лидера Лейбористской партии Великобритании, за свою. Он цитировал целые абзацы из речи Киннока — это плагиат! Об этом вскоре узнали, и Байден вышел из предвыборной гонки. Всё это было в 1987 году.

Перенесёмся к событиям прошлой недели: президент Байден заявил, что 15 лет назад пожар уничтожил «значительную часть» его дома. Это неправда. Возгорание произошло, но огонь был локализован на кухне и потушен за 20 минут. Также он заявил, что политически «вырос в пуэрториканском сообществе». Это странно, поскольку он не упоминает Пуэрто-Рико ни в одной из двух своих автобиографий.

В течение многих лет Байден постоянно рассказывал истории, не соответствующие реальности. Президент на протяжении десятков лет пытается приукрасить историю своей жизни. Он хочет наладить диалог, создать рабочую политическую идентичность. И он вполне готов искажать правду, когда ему это удобно. Информация, которую я рассказываю сейчас, опубликована во вчерашнем материале The New York Times. Вы, возможно, удивитесь, что из всех изданий именно Times подробно изложил эти факты лжи, сообщая о его политической карьере. Почему решено было говорить об этом и почему именно сейчас? Чистой воды спекуляция: возможно, Times пришёл к выводу, что президентство Байдена терпит крах и что демократы проиграют в ноябре. Это призыв к «старейшинам» партии вмешаться и убедиться, чтобы Байден даже не думал баллотироваться на второй срок.

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.


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