ООН потребовала от Москвы отменить решения об аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины

Генеральная Ассамблея ООН 143 (из 193) голосами «за» при 5 «против» и 35 воздержавшихся приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства «осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов».

Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Резолюцию с осуждением России поддержало рекордное число стран-членов ООН. Среди них: Украина, все члены ЕС и НАТО, Грузия, Молдавия, а также, например участница БРИКС Бразилия, и Афганистан, с новым правительством которого Россия едва ли не первой начала развивать отношения.

«Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно-признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов», – говорится в принятой резолюции.

Ее соавторы заявили, что «противоправные действия» России относительно незаконных референдумов, проведенных 23–27 сентября 2022 года в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях Украины, и последующая попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины.

В резолюции содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Российской Федерацией статуса любой из или всех в совокупности Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. Авторы документа настоятельно потребовали воздерживаться от любого рода действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статуса.

Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающихся статуса отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, «поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами Устава ООН». Ассамблея потребовала немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил России с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Резолюция была принята на 11-й чрезвычайной специальной сессии по Украине. Она была возобновлена в понедельник. На заседании выступили около 80 ораторов.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своего выступления заявила, что представленная резолюция «важна не только для будущего Украины и Европы, но и для судьбы ООН в целом, созданной после Второй мировой войны как раз для того, чтобы более ни одна страна не могла завоевывать другие силой».

Она обвинила Россию в совершении военных преступлений в Украине, и предупредила собравшихся, что если на действия Москвы не будет дан адекватный ответ, в собственной безопасности более не сможет быть уверена ни одна страна.

– Россия вторглась в Украину. В следующий раз кто-то покусится на вашу территорию, и что вы будете делать, что вы будете ожидать от ООН? — спросила Линда Томас-Гринфилд. Она заверила, что США не оказывали давления на другие страны в связи с предстоящим голосованием, но призвала их поддержать резолюцию, «потому что это единственно верное решение».

Спецсессия, напомним, проводится на основании голосования, которое состоялось в Совете Безопасности 27 февраля 2022 года, и принятой в 1950 году резолюции «Единство во имя мира». Эта процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае – России, которая ранее блокировала в Совете Безопасности резолюцию, осуждавшую ее действия на территории Украины.

Первое заседание спецсессии прошло 28 февраля и продлилось три дня. Но она тогда не завершила свою работу, а лишь приостановила ее, чтобы продолжить ее по требованию какой-либо из делегаций. В данном случае ее возобновления потребовали Албания и Украина.

Напомним, 2 марта ООО признала военное вторжение России в Украину агрессией. Резолюцию «Агрессия против Украины» в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.

А 24 марта ООН потребовало, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Резолюцию «Гуманитарные последствия агрессии против Украины» поддержали 140 государств. 5 делегаций – Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея – выступили против и 38 воздержались.