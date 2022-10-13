Энергетический кризис в Европе затянется на годы

Предстоящая зима будет тяжёлой для Европы, однако следующий год может оказаться ещё хуже, считает обозреватель Foreign Policy профессор истории Колумбийского университета Адам Туз. Климатическую политику континента учёный назвал «катастрофой» и предрёк эпоху «топливной бедности». Более того, по мнению эксперта, между США и Европой возникли глубокие противоречия и их дороги постепенно расходятся.



AP

Журналист Foreign Policy Кэмерон Абади побеседовал с обозревателем издания профессором истории Колумбийского университета Адамом Тузом на тему энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. 150 миллиардов кубометров газа РФ недопоставит по причине конфликта на Украине, и теперь население континента вынуждено искать альтернативы, чтобы смягчить удар. Цены на газ сейчас примерно в 8 раз превышают средний уровень за десятилетие — и примерно во столько же раз выше, чем в США. Правительства европейских стран призывают граждан сокращать потребление газа, пытаются поддерживать потребителей и предприятия, у которых нет средств на оплату счетов за электроэнергию, и готовятся к наихудшим сценариям, начиная от веерных отключений электричества и заканчивая деиндустриализацией с сопутствующей волной банкротств.

На вопрос, как долго продлится энергетический кризис, Адам Туз заявил, что было бы глупо рассчитывать, что это «нечто мимолётное» и закончится уже в следующем году. «Если не случится, допустим, крах РФ или необычайная сделка с ОПЕК, то всё говорит о том, что ситуация лишь осложнится». По мнению эксперта, благодаря промедлению Европы с введением жёстких антироссийских мер, она успела заполнить свои хранилища. Однако сильный дефицит электроэнергии может возникнуть уже этой зимой, особенно если она выдастся суровой — а ряд синоптиков именно это и предвещает. Следующий же год будет ещё менее предсказуемым, поскольку неясно, откуда вообще придётся пополнять запасы, а в ближайшие два-три-четыре года инвестиции в плавучие терминалы СПГ дойдут до крупных экономик, и те снова нащупают равновесие. Профессор считает, что этот год будет нервным, а следующий — ещё тяжелее, но затем ситуация должна выправиться, пишет Foreign Policy.



Эксперт усомнился в том, что Европа когда-либо снова запустит эти трубопроводы. «Сейчас мы наблюдаем окончательное разъединение — особенно это касается Германии». Обозреватель Foreign Policy отметил, что этот сентябрь стал первым месяцем с начала 1970-х, когда Германия фактически обошлась без новых поставок российского газа. Доля РФ в общем объёме газового импорта в Европу упала с 41% до 9% только за один год, добавил Адам Туз.

«Можно считать это возобновлением холодной войны. Если вернуться к её началу, то торговли почти не было. Западная Германия занимала крайне жёсткую позицию по отношению к Советскому Союзу», — напоминает Адам Туз. По мнению аналитика, возвращение к эпохе холодной войны должно решить проблемы Европы с отоплением. «Чтобы побороться с дефицитом импортного газа, всё, что нужно сделать Европе, — это понизить температуру в домах с 22 до 19 °С. Это излечит её зависимость от импорта. Исторические исследования показывают, что в начале 1980-х в британских домах топили всего до 16 °С. Я прекрасно помню, как сам дрожал от холода на тамошних сквозняках, — даже свитер надевать приходилось», — вспоминает профессор.

Журналист Foreign Policy затронул тему влияния РФ на энергетические рынки, в частности — объявление РФ и Саудовской Аравии, ведущих игроков ОПЕК+, о сокращении добычи нефти на 2 миллионов баррелей в день. Он поинтересовался у обозревателя издания, возможна ли энергетическая независимость на деле и осуществима ли она на практике. По мнению Адама Туза, для европейцев эта мечта пока далеко за горизонтом — «не раньше, чем они перейдут на возобновляемые источники энергии». Однако он считает, что для США это действительно идея фикс, и здесь историк видит показательный контраст между газом и нефтью, потому что по газу США де-факто независимы, поскольку у Америки большой объём сланцевого газа и лишь малая его часть идёт на экспорт. Что же касается нефти, то тут США оказалась в силовом поле, где господствуют два других полюса — Саудовская Аравия и Россия, которые и «затеяли этот сложный картель ОПЕК+». Адам Туз отметил отчаянные попытки администрации Байдена убедить саудовцев не сокращать добычу, а продолжать снабжать американских потребителей бензином и нефтью — как минимум до промежуточных выборов в США. По его мнению, участие демократической администрации в предвыборной агитации весьма прозрачно: она пытается надавить на ОПЕК. Тем не менее примечательно, что саудовцы её не послушали, а только что взяли и объявили о сокращении.

Текущую климатическую повестку Европы профессор назвал «катастрофой». «В 2020 году Европа запустила ускоренный энергетический переход, а сейчас ей приходится восстанавливать и развивать инфраструктуру под ископаемое топливо. Одни только расходы на терминалы СПГ составят около 9,7 миллиарда долларов. И потом: газ будет импортный. Так что придётся строить инфраструктуру, которая при оптимистичной оценке энергоперехода всего через 10 лет окажется не нужна. Кроме того, необходимы прямые субсидии потребителям ископаемого топлива, и не только газа», — заявил он журналисту Foreign Policy.

Более того, обозреватель издания отмечает, что кризис в Европе не просто экономический, а ещё и социальный, который он называет «топливной», или «энергетической, бедностью». По его мнению, без субсидий и помощи государства домохозяйства с низкими доходами столкнулись бы этой зимой с очевидными лишениями, по крайней мере, по европейским меркам. Будет всплеск избыточной смертности, поэтому правительствам пришлось действовать. Учёный подчеркнул, что, с точки зрения климатической политики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе — «это неудача, причём серьёзнейшая». Тем не менее Адам Туз убеждён, что в долгосрочной перспективе «это ускорит энергетический переход», однако «на этом фронте должны быть предприняты конкретные действия, но сейчас их ждать неоткуда, поскольку затраты и так огромны», пояснил он собеседнику.

Адам Туз коснулся темы разрыва между европейцами и американцами. Европе предстоят годы энергетического кризиса, дефицита бюджетов, бедности и разорения предприятий, однако ничего из этого не грозит США. Но рано или поздно придётся признать, что у Америки и Европы разные пути и укоренившиеся различия. «Думаю, можно вспомнить кризис еврозоны с 2010 по 2015 год — там тоже было весьма серьёзное расхождение. Но разница в том, что кризис еврозоны был продолжением обычного кризиса. Проблема была общей для всех. Нынешняя же ситуация такая спорная как раз потому, что Европа и США оказались сами по себе. Европейцы находятся гораздо ближе к боевым действиям, а американцы больше озабочены оказанием военной помощи, после чего между Европой и Америкой возникли трения. Что ещё важнее — обнажилась целая пропасть между Америкой как самодостаточной державой и экспортёром энергии с одной стороны и Европой как крупным импортёром — с другой. Полагаю, это лишь усугубляет сложившееся за последние пару лет ощущение, что на фоне энергетического перехода и бешеных цен на энергоносители пути Европы и США постепенно расходятся», — завершает профессор истории в беседе с Foreign Policy.