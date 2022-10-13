Энергетический кризис в Европе затянется на годы
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Предстоящая зима будет тяжёлой для Европы, однако следующий год может оказаться ещё хуже, считает обозреватель Foreign Policy профессор истории Колумбийского университета Адам Туз. Климатическую политику континента учёный назвал «катастрофой» и предрёк эпоху «топливной бедности». Более того, по мнению эксперта, между США и Европой возникли глубокие противоречия и их дороги постепенно расходятся.
AP
Журналист Foreign Policy Кэмерон Абади побеседовал с обозревателем издания профессором истории Колумбийского университета Адамом Тузом на тему энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. 150 миллиардов кубометров газа РФ недопоставит по причине конфликта на Украине, и теперь население континента вынуждено искать альтернативы, чтобы смягчить удар. Цены на газ сейчас примерно в 8 раз превышают средний уровень за десятилетие — и примерно во столько же раз выше, чем в США. Правительства европейских стран призывают граждан сокращать потребление газа, пытаются поддерживать потребителей и предприятия, у которых нет средств на оплату счетов за электроэнергию, и готовятся к наихудшим сценариям, начиная от веерных отключений электричества и заканчивая деиндустриализацией с сопутствующей волной банкротств.
На вопрос, как долго продлится энергетический кризис, Адам Туз заявил, что было бы глупо рассчитывать, что это «нечто мимолётное» и закончится уже в следующем году. «Если не случится, допустим, крах РФ или необычайная сделка с ОПЕК, то всё говорит о том, что ситуация лишь осложнится». По мнению эксперта, благодаря промедлению Европы с введением жёстких антироссийских мер, она успела заполнить свои хранилища. Однако сильный дефицит электроэнергии может возникнуть уже этой зимой, особенно если она выдастся суровой — а ряд синоптиков именно это и предвещает. Следующий же год будет ещё менее предсказуемым, поскольку неясно, откуда вообще придётся пополнять запасы, а в ближайшие два-три-четыре года инвестиции в плавучие терминалы СПГ дойдут до крупных экономик, и те снова нащупают равновесие. Профессор считает, что этот год будет нервным, а следующий — ещё тяжелее, но затем ситуация должна выправиться, пишет Foreign Policy.
Эксперт усомнился в том, что Европа когда-либо снова запустит эти трубопроводы. «Сейчас мы наблюдаем окончательное разъединение — особенно это касается Германии». Обозреватель Foreign Policy отметил, что этот сентябрь стал первым месяцем с начала 1970-х, когда Германия фактически обошлась без новых поставок российского газа. Доля РФ в общем объёме газового импорта в Европу упала с 41% до 9% только за один год, добавил Адам Туз.
«Можно считать это возобновлением холодной войны. Если вернуться к её началу, то торговли почти не было. Западная Германия занимала крайне жёсткую позицию по отношению к Советскому Союзу», — напоминает Адам Туз. По мнению аналитика, возвращение к эпохе холодной войны должно решить проблемы Европы с отоплением. «Чтобы побороться с дефицитом импортного газа, всё, что нужно сделать Европе, — это понизить температуру в домах с 22 до 19 °С. Это излечит её зависимость от импорта. Исторические исследования показывают, что в начале 1980-х в британских домах топили всего до 16 °С. Я прекрасно помню, как сам дрожал от холода на тамошних сквозняках, — даже свитер надевать приходилось», — вспоминает профессор.
Журналист Foreign Policy затронул тему влияния РФ на энергетические рынки, в частности — объявление РФ и Саудовской Аравии, ведущих игроков ОПЕК+, о сокращении добычи нефти на 2 миллионов баррелей в день. Он поинтересовался у обозревателя издания, возможна ли энергетическая независимость на деле и осуществима ли она на практике. По мнению Адама Туза, для европейцев эта мечта пока далеко за горизонтом — «не раньше, чем они перейдут на возобновляемые источники энергии». Однако он считает, что для США это действительно идея фикс, и здесь историк видит показательный контраст между газом и нефтью, потому что по газу США де-факто независимы, поскольку у Америки большой объём сланцевого газа и лишь малая его часть идёт на экспорт. Что же касается нефти, то тут США оказалась в силовом поле, где господствуют два других полюса — Саудовская Аравия и Россия, которые и «затеяли этот сложный картель ОПЕК+». Адам Туз отметил отчаянные попытки администрации Байдена убедить саудовцев не сокращать добычу, а продолжать снабжать американских потребителей бензином и нефтью — как минимум до промежуточных выборов в США. По его мнению, участие демократической администрации в предвыборной агитации весьма прозрачно: она пытается надавить на ОПЕК. Тем не менее примечательно, что саудовцы её не послушали, а только что взяли и объявили о сокращении.
Текущую климатическую повестку Европы профессор назвал «катастрофой». «В 2020 году Европа запустила ускоренный энергетический переход, а сейчас ей приходится восстанавливать и развивать инфраструктуру под ископаемое топливо. Одни только расходы на терминалы СПГ составят около 9,7 миллиарда долларов. И потом: газ будет импортный. Так что придётся строить инфраструктуру, которая при оптимистичной оценке энергоперехода всего через 10 лет окажется не нужна. Кроме того, необходимы прямые субсидии потребителям ископаемого топлива, и не только газа», — заявил он журналисту Foreign Policy.
Более того, обозреватель издания отмечает, что кризис в Европе не просто экономический, а ещё и социальный, который он называет «топливной», или «энергетической, бедностью». По его мнению, без субсидий и помощи государства домохозяйства с низкими доходами столкнулись бы этой зимой с очевидными лишениями, по крайней мере, по европейским меркам. Будет всплеск избыточной смертности, поэтому правительствам пришлось действовать. Учёный подчеркнул, что, с точки зрения климатической политики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе — «это неудача, причём серьёзнейшая». Тем не менее Адам Туз убеждён, что в долгосрочной перспективе «это ускорит энергетический переход», однако «на этом фронте должны быть предприняты конкретные действия, но сейчас их ждать неоткуда, поскольку затраты и так огромны», пояснил он собеседнику.
Адам Туз коснулся темы разрыва между европейцами и американцами. Европе предстоят годы энергетического кризиса, дефицита бюджетов, бедности и разорения предприятий, однако ничего из этого не грозит США. Но рано или поздно придётся признать, что у Америки и Европы разные пути и укоренившиеся различия. «Думаю, можно вспомнить кризис еврозоны с 2010 по 2015 год — там тоже было весьма серьёзное расхождение. Но разница в том, что кризис еврозоны был продолжением обычного кризиса. Проблема была общей для всех. Нынешняя же ситуация такая спорная как раз потому, что Европа и США оказались сами по себе. Европейцы находятся гораздо ближе к боевым действиям, а американцы больше озабочены оказанием военной помощи, после чего между Европой и Америкой возникли трения. Что ещё важнее — обнажилась целая пропасть между Америкой как самодостаточной державой и экспортёром энергии с одной стороны и Европой как крупным импортёром — с другой. Полагаю, это лишь усугубляет сложившееся за последние пару лет ощущение, что на фоне энергетического перехода и бешеных цен на энергоносители пути Европы и США постепенно расходятся», — завершает профессор истории в беседе с Foreign Policy.
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