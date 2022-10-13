 

Такой пока нет и у самого бундесвера — Германия передала Украине первую суперсовременную систему ПВО IRIS-T SLM

13.10.2022, 6:35, Разное
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Германия передала Украине первую из четырёх обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, пишет Der Spiegel. По данным источников, передача состоялась во вторник близ польско-украинской границы. Как считает издание, с передачей зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM Украина «получила такую систему защиты, которой пока не располагает и сам бундесвер».


AP

Германия передала Украине первую из четырёх обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, пишет Der Spiegel. По информации источников издания, передача состоялась во вторник близ польско-украинской границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание поставить такие системы ПВО Киеву в ходе выступления в бундестаге в начале июня. В понедельник министр обороны Кристина Ламбрехт анонсировала скорую отправку первой из четырёх систем ПВО. Изначально передача была запланирована на ноябрь.

По данным федерального правительства Германии, IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии. Она была разработана немецкой оборонной компанией Diehl Defense со штаб-квартирой в Юберлингене.

Утверждается, что зенитный комплекс наземного базирования предназначен в первую очередь для защиты гражданского населения от воздушных атак. По словам Шольца, эта система ПВО сможет защитить от авиаударов крупные города.

В понедельник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что последние авиаудары РФ по объектам на Украине свидетельствуют о важности скорейшей передачи Киеву современных систем противовоздушной обороны.

IRIS-T SLM состоит из пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, а также радиолокационной и командирской машин. Зенитные управляемые ракеты позволяют поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. Таким образом, дальность IRIS-T SLM значительно превышает дальность переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, также поставляемых Германией на Украину.

С передачей зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM Украина «получила такую систему защиты, которой пока не располагает и сам бундесвер». Первая огневая единица предназначалась для Египта, который ранее заказал у Diehl Defence несколько таких комплексов. Однако Каир уступил её Украине.

Остальные три системы ПВО IRIS-T SLM, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году. Конкретные сроки пока не известны, процесс производства зенитно-ракетных комплексов ещё не завершён, пишет Der Spiegel.


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