Европа переживёт эту зиму, но следующая будет тяжелее… для России

Европейские страны переживут эту зиму без срыва поставок и отключения электричества, однако по поводу следующего сезона существуют серьёзные опасения, считает директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Как он рассказал изданию La Repubblica, сегодня газовые хранилища заполнены на 90%, однако в следующем году эта цифра снизится до 20-25%, и проблема заключается в том, как их потом опять пополнить.



AP

Солидарность и дальновидность, чтобы пережить зиму — не грядущую, а следующую, — именно такие рекомендации даёт директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Как рассказал чиновник La Repubblica, благодаря заполненности газовых хранилищ страны ЕС смогут пережить самые холодные месяцы без нормирования потребления, но «проблема в том, чтобы их потом опять пополнить».

«Европейские страны переживут зиму без срыва поставок и отключения электричества, потому что газовые хранилища заполнены на 90 процентов. Это значит, что можно протянуть на запасах до февраля или марта, если не будет значительных и внезапных срывов поставок», — заявил Бироль.

Он добавил, что к февралю 2023 года заполненность хранилищ снизится до 20-25%, поэтому возникает вопрос: как будет действовать Европа в 2023 году, чтобы вновь заполнить их на 80-90% и пережить зиму 2023-2024-го? В этом году хранилища пополнились в том числе за счёт российского газа. К тому же Китай — основной импортёр сжиженного газа — закупил в 2022 году меньше, чем ожидалось, потому что его экономика сократилась. Но в следующем году она может восстановиться, и Пекин может вновь полностью заполнить свои хранилища газом. Такой спрос может вызвать рост цен в Европе.

Фатих Бироль отметил, что нынешний энергетический кризис похож на нефтяной шок 1973 года, обусловивший создание агентства, которым он руководит, однако есть и серьёзные отличия.

«Нынешний кризис более обширный и сложный. На кону не только нефть, но и газ, а также выработка электричества. К тому же энергетика и геополитика ещё никогда не были так связаны. Это первый по-настоящему глобальный энергетический кризис», — заключил чиновник.