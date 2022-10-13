 

Мнение: О главных целях СВО наглядно

13.10.2022, 4:25, Разное
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Действительно, с целями специальной военной операции у многих до сих пор сохраняются «непонятки». И даже возрастают, ибо появился ещё один компонент неопределённости — частичная мобилизация, не имеющая ни чётко очерченных сроков, ни внятно озвученных параметров, из-за чего даже главы российских регионов делают подчас противоречащие друг другу заявления. То «план выполнен», то начинается «вторая волна».

А уж что творится в мозгах далёкого от политики простого обывателя, и вовсе ни в какие рамки не укладывается. Так чего ради это всё?

Ответ, вероятно, на приводимой ниже картинке.

Это новый #прогноз МВФ о перспективах глобальной экономики. И пересмотр ожиданий по динамике ВВП развитых стран в текущем году. Россия тут не показана, но для сравнения — её экономический спад прогнозируется меньшим, чем ожидалось в начале года: минус 3,4% вместо —9%.

Ну главными проигравшими среди развитых стран станут Германия и Италия, чей ВВП в 2023 году уйдёт в область «отрицательного роста». Похоже, это и есть цель — ослабить две из трёх крупнейших экономик ЕС и еврозоны.

Но это, скажем прямо, «мечта» Великобритании и США, чей план по пересборке Объединённой Европы на новых принципах, под англо-американским началом широко известен в узких кругах. А теперь виден уже и невооружённым взглядом.

Получается, всё ради интересов Короны?

И Он, стало быть, на службе Её/Его Величества?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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