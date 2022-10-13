Недвижимость в России может подешеветь на 30% – риелтор

С апреля 2022 года в стране стремительно снижаются цены на недвижимость. Есть все основания полагать, что это будет происходить еще некоторое время. Вице-президент Гильдии риелторов России по недвижимости Константин Апрелев в беседе с “Радио 1” назвал факторы, из-за которых дешевеют квадратные метры.

Основная причина снижения цен на недвижимость – это падающий спрос, дал понять эксперт. По его словам, квартиры стали покупать реже, когда в пандемийные годы они подорожали в том числе из-за низких ипотечных ставок. Спрос также падает в связи с возрастающей геополитической напряженностью.

Дальнейшее падение цен может произойти из-за ужесточения кредитной политики Центрального банка, считает Апрелев. “Недвижимость будет дешеветь во всех регионах России еще минимум на 15, а максимум – на 30%”, – цитирует вице-президента Гильдии риелторов портал “RT на русском”.

Эксперт отметил, что в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией и последовали западные санкции, стоимость недвижимости в стране на несколько лет снизилась на 15-20%. Апрелев полагает, что в скором времени будет наблюдаться этот же тренд.