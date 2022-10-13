 

Нет протечки: уникальные прокладки помогают пережить непростые дни отказавшейся от белья Погребняк

13.10.2022, 4:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Никаких признаков нижнего белья на жене футболиста Павла Погребняка не было. “Господи, как же муж Вас в таком виде на люди в приличное место отпускает? Ведь женская совесть вот-вот наружу выскочит?” – ахнул корреспондент “Дни.ру” при виде Маши. “А он мне доверяет – это во-первых, когда я собиралась, он платье с этой стороны не видел – это во-вторых, а, главное, трусики на мне есть, но в виде специальных накладок, поэтому и не заметны на теле”, – пояснила фотомодель.

Но тревожит ее сегодня вовсе не продуваемый всеми октябрьскими ветрами холеный цветок жизни, а пошатнувшееся финансовое благополучие. По словам Марии, доходы, которые приносила ей блогосфера, рухнули на 40 процентов. Ведь многие социальные сети сейчас под запретом – в марте Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры официально внес ресурсы корпорации Meta в реестр запрещенных сайтов, а в октябре Росфинмониторинг дополнил ими список террористов и экстремистов.

Но у Марии есть свой свечной заводик. Вернее, заводик по производству гигиенических женских прокладок, который позволяет ей переживать непростые в финансовом и физиологическом смысле дни. “Это мой вклад в российское импортозамещение, – пояснила Погребняк. – Помните, в феврале с полок магазинов исчезли прокладки? Тогда я предложила моей команде создать бренд товаров женской гигиены. Это тяжелый бизнес – не так легко, как выпускать одежду. Я вложила в проект миллионы! Оборудование у нас итальянское, а вот сырье – российское, поэтому перебоев с поставками натурального хлопка не должно быть. Через 24 месяца проект окупит себя, и мы выйдем в прибыль”.

В качестве прокладок Маши можно не сомневаться. “Я и сама их тестировала, тестировала мои подруги, а скоро планируем устроить светскую презентацию, где подарим и звездам хорошие средства гигиены”, – пообещала Погребняк. Протечки она не допустит!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / McDonald’s понизит почасовую зарплату для своих сотрудников на территории России из-за санкций США

31.07.20 / Таинственная история исчезновения Мэтью Пендерграста

18.12.21 / Диетолог Алена Поташева рассказала о полезных свойствах недозрелых бананов

26.02.21 / В спальню женщины-политика залетел НЛО и вылечил ее от рака

30.11.21 / Ведущим обновлённого «Поля чудес» будет Дмитрий Нагиев

13.04.22 / Guardian – Борис Джонсон получит штраф за вечеринки во время пандемии

07.10.21 / Сыр, черный кофе и велосипед: восемь золотых секретов красоты голландских девушек

24.06.22 / Порошина: «Гоша Куценко вселяет в меня надежду»

27.06.22 / Newsmax – Трамп заявил, что США больше «не великая страна, а посмешище»

10.02.22 / Учёные пришли к выводу, что более половины населения имеет иммунитет к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика