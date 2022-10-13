Нет протечки: уникальные прокладки помогают пережить непростые дни отказавшейся от белья Погребняк

Никаких признаков нижнего белья на жене футболиста Павла Погребняка не было. “Господи, как же муж Вас в таком виде на люди в приличное место отпускает? Ведь женская совесть вот-вот наружу выскочит?” – ахнул корреспондент “Дни.ру” при виде Маши. “А он мне доверяет – это во-первых, когда я собиралась, он платье с этой стороны не видел – это во-вторых, а, главное, трусики на мне есть, но в виде специальных накладок, поэтому и не заметны на теле”, – пояснила фотомодель.

Но тревожит ее сегодня вовсе не продуваемый всеми октябрьскими ветрами холеный цветок жизни, а пошатнувшееся финансовое благополучие. По словам Марии, доходы, которые приносила ей блогосфера, рухнули на 40 процентов. Ведь многие социальные сети сейчас под запретом – в марте Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры официально внес ресурсы корпорации Meta в реестр запрещенных сайтов, а в октябре Росфинмониторинг дополнил ими список террористов и экстремистов.

Но у Марии есть свой свечной заводик. Вернее, заводик по производству гигиенических женских прокладок, который позволяет ей переживать непростые в финансовом и физиологическом смысле дни. “Это мой вклад в российское импортозамещение, – пояснила Погребняк. – Помните, в феврале с полок магазинов исчезли прокладки? Тогда я предложила моей команде создать бренд товаров женской гигиены. Это тяжелый бизнес – не так легко, как выпускать одежду. Я вложила в проект миллионы! Оборудование у нас итальянское, а вот сырье – российское, поэтому перебоев с поставками натурального хлопка не должно быть. Через 24 месяца проект окупит себя, и мы выйдем в прибыль”.

В качестве прокладок Маши можно не сомневаться. “Я и сама их тестировала, тестировала мои подруги, а скоро планируем устроить светскую презентацию, где подарим и звездам хорошие средства гигиены”, – пообещала Погребняк. Протечки она не допустит!