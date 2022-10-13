 

Попытка «навалять» России закончится для поляков «эффектным самоубийством»

13.10.2022, 3:50, Разное
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В своём большинстве поляки выступают за то, чтобы поддерживать Украину и ставить подножки России, однако это говорит не о храбрости народа, а о его глупости. Как пишет автор Myśl Polska, поляки готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистной «русне», но неправильная оценка масштабов угрозы рискует закончиться «эффектным самоубийством», как это уже неоднократно было в истории Польши.


AP

Недавно агентство SW Research провело анкетирование поляков, которым предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они ослабление наложенных на Россию санкций для того, чтобы снизить цены на энергоносители, или же они предпочитают сохранять санкции даже за счёт высоких цен. Оказалось, что почти 60% не хотят ослабления или отмены антироссийских санкций. Только 16% опрошенных высказали противоположное мнение, а почти 25% либо не имеют никакого мнения, либо не желают его афишировать. Как пишет автор Myśl Polska Пшемыслав Пяста, это говорит о том, что поляки готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистной «русне». 

Как продолжает автор статьи, можно было бы предположить, что поляки являются невероятно отважной нацией, однако нет ничего более ошибочного. Отсутствие страха в опасных ситуациях — это не проявление мужества, а психическое расстройство, потому что страх — это одна из первобытных эмоций, напрямую связанная с механизмом выживания. И тот факт, что значительная часть польского общества его не ощущает или испытывает в степени, не адекватной масштабу угрозы, уже неоднократно отмечался в истории страны, и каждый раз это заканчивалось «эффектным самоубийством».

По мнению Пшемыслава Пясты, при оптимистическом варианте, если разжигаемая Западом война на Украине будет длиться месяцами или годами, Польшу ждёт экономическая катастрофа, крах, который помнят только люди, родившиеся в 70-х и ранее: ужасающая бедность, безработица, нехватка товаров и отсутствие перспектив. Стране потребуются десятилетия, чтобы догнать цивилизованный мир, и это касается только оптимистического сценария.

Наихудший же вариант развития событий означает вовлечение в настоящую войну, которая принесёт смерти военных и гражданского населения, разрушенные дома, школы и фабрики. Но есть ещё и трагический сценарий, когда Москва использует окончательный аргумент в виде атомной кнопки. 

«Поэтому мы должны стремиться положить конец этому конфликту любой ценой. Даже ценой поражения Украины. В конце концов, своя рубашка ближе к телу», — пишет автор Myśl Polska. 

Но поляки, несмотря на эти очевидные факты, в своём большинстве всё равно выступают за то, чтобы поддерживать Украину и ставить подножки России. 

«Впрочем, это несложно — поддержать санкции и дороговизну в начале отопительного сезона, когда колоссальные счета пока ещё лишь маячат где-то на горизонте нашего воображения. Только пустой кошелек и пустой холодильник станут для наших соотечественников достаточно красноречивым аргументом. А пока мы будем обманывать себя, что финансовые затраты будут нести «они». Ну не «мы» же. Мы, как всегда, посмеёмся и перехитрим систему. Увы, не в этот раз», — заключает Пшемыслав Пяста.


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