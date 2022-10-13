 

С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму

13.10.2022, 3:00, Разное
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По данным телеграм-канала “Политика Страны”, в центре Одессы продается роскошный пентхаус, признанный в 2017 году “Лучшим пентхаусом Украины”. Эту недвижимость площадью 356 квадратных метров можно приобрести за четыре миллиона долларов (свыше 250 миллионов рублей, порядка 145 миллионов гривен).

Эту квартиру без преувеличения можно назвать царской, ведь в интерьере встречается латунь, сусальное золото, мрамор, лепнина. В некоторых комнатах представлены репродукции знаменитых картин – например, картины русского живописца, уроженца Харьковщины Ильи Репина.

Также есть оружейный сейф и прозрачный бронированный купол, располагающийся над кроватью в одной из спален. Но настоящая ценность этой квартиры, вероятно, в другом: с балкона открывается потрясающий вид на Черное море. Кстати, эти квадратные метры можно не только купить, но и арендовать за шесть тысяч долларов в месяц (порядка 382 тысяч рублей, свыше 220 тысяч гривен).

“Лучший пентхаус Украины”, несомненно, отличается дороговизной, однако ему далеко до московских апартаментов, стоимость которых достигает нескольких миллиардов. Сколько стоят самые дорогие апартаменты в российской столицы, ранее писали “Дни.ру”.


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