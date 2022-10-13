73% ждут снижения цен на жилье

Большинство потенциальных покупателей вторичного жилья – 73% – ждут снижения цен на квартиры в течение осени. Причем половина из них рассчитывают, что жилье подешевеет более чем на 5%, свидетельствуют результаты опроса на портале “Индикаторы рынка недвижимости”.

В январе на снижение цен в ближайшие месяцы надеялись лишь 45% респондентов, но уже к началу лета их доля выросла почти до 69%.

Еще 13% опрошенных полагают, что ценник не изменится, а 14% – прогнозируют рост цен.

Цены на столичную “вторичку” уже снизились до весенних показателей. За последние пять месяцев «квадрат» в среднем подешевел на 5%, до 258 тыс. рублей. Однако покупатели все равно считают рынок переоцененным и ждут, что квартиры подешевеют. И предпосылки для этого есть.

По итогам сентября предложение вторичного жилья на рынке Москвы достигло максимальных показателей. Высокая конкуренция вынудит собственников пойти на уступки покупателям. В результате уже к концу года цены могут снизиться на 25-30%, до уровня января 2020 года.