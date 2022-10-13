 

“По миру крошки собирает”: Никому не нужный со своими шуточками Галкин* побирается на чужбине

13.10.2022, 1:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Еще в феврале Максим Галкин* вместе с женой перебрался в Израиль. Из-за гневных выпадов в адрес годами кормившей его родины комик остался без части поклонников и работы. Однако благоверный Аллы Пугачевой не растерялся и сразу нашел себе применение за границей.

Артист стал давать концерты по всему миру для русскоязычной публики, ведь нужно же как-то прокормить семью. Судя по появившимся в Сети записям, артист в основном пускает обидные шутки в адрес своей страны. Максим Галкин* уверяет, что прилично зарабатывает на своих выступлениях, однако публика в это верит с трудом.

В микроблоге супруга Аллы Пугачевой можно увидеть не один отчет с мероприятия: комик всеми силами пытается показать, что в зале собирается толпа народа и рукоплещет его выходам на сцену. Вот только хейтеры не упускают возможности уколоть артиста, иной раз написав в комментариях, что все его ролики – мишура, а на чужбине он на самом деле побирается и со своими шуточками никому не нужен.

“Был кумиром миллионов, а теперь по миру крошки собирает, поливая свою страну фекалиями”, – написал кто-то из пользователей.

И подобных комментариев на странице Максима Галкина* масса. Причем они, кажется, время от времени задевают комика, ведь накануне на один из них он решил ответить. “Цены не мизерные, зал не маленький”, – заверил супруг Аллы Пугачевой, как бы намекнув, что с финансами у него все хорошо.

* — включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04.21 / Для компрометации американских и союзнических сетей российская служба внешней разведки использует пять общеизвестных уязвимостей

21.09.22 / Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке

12.09.20 / Звезда “Сплетницы” Лейтон Мистер и Адам Броди стали родителями во второй раз

05.07.22 / Мнение: В чем обвиняют Мау?

28.06.21 / Женщин, уличённых в супружеской измене, будут лишать имущества

21.07.22 / Компания OPEL снимет с производства модель INSIGNIA до конца 2022 года

02.05.22 / “Вечный оппозиционер”: за что в России полюбили Марин Ле Пен

03.05.22 / Лавров получил высшую награду Саудовской Аравии

26.11.20 / Мнение: Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

30.09.22 / Хватит с него: государства оценило похороны Моисеева в 19 589 рублей и 88 копеек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика