Раскройся пошире: Семенович расплакалась от боли при попытке засунуть в себя инородное тело

По замыслу имидж-эксперта Екатерины Эрдман в видео

кареглазая от природы Анна Семенович должна была превратиться в роскошную блондинку

с голубыми глазами. Увидев референс будущего образа Анна пришла в восторг, но,

как оказалось, радовалась она рано.

“Я давно хотела примерить на себя образ голубоглазой

красавицы в клипе, поэтому сразу согласилась на эксперимент, – говорит Анюта. –

Менять цвет глаз естественно нужно было с помощью цветных линз. И это стало для

меня настоящим испытанием и практически невыполнимой миссией. Засунуть в глаз

инородный объект оказалось практически невозможным”.

Семенович пыталась раскрыть глаза пошире, но вставить

инородное тело все не получалось. “Через полчаса попыток я просто начала плакать на

съемочной площадке. Мы начали выпадать из графика, меня ждала вся съемочная

группа, а линзы никак не хотели надеваться. Лишь спустя час нам наконец удалось

надеть голубые линзы. Я наконец увидела себя в зеркале и была поражена, как

точно найден мой клиповый образ, это было очень эффектно. Не буду описывать

какой дискомфорт в глазах я испытывала все 8 часов съемок” – поделилась

Анна Семенович.