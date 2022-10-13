Певица Цыганова выпустила клип о ЧВК «Вагнер»

Российская певица Виктория Цыганова выпустила трек и клип о ЧВК «Вагнер».

В новой песне исполнительница спела о бойцах ЧВК «Вагнер», а в клипе проводится аналогия между современными бойцами и воинами из прошлого.

«Так давай же, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК», – спела певица.

«Это безумно воодушевляет! Спасибо огромное за эту песню и за сам клип», «Работайте, братья! Работай, Вика!», «певице спасибо за поддержку воинов», такие комментарии оставили пользователи под видео.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что многие российские актеры, музыканты и спортсмены поддержали усилия РФ по демилитаризации Украины, среди которых и Виктория Цыганова.

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