 

Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель

13.10.2022, 1:33, Новости дня
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Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.

Стоит отметить, что на данный момент колеблется между 80 и 100 долларами.

Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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