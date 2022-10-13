Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута

Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, посол общался с соотечественником полтора часа.

Как рассказал Антонов журналистам, визитом он показал поддержку Россией соотечественника, он добавил, что в течение полуторачасовой беседы «американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия», информирует РИА «Новости».

Посол отметил, что Бут находится в хорошем физическом и душевном состоянии.

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.

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