Мария Шарапова поделилась новой фотографией с сыном, сделанной в Лондоне

35-летняя Мария Шарапова и ее супруг Александр Гилкс стали родителями 1 июля, и экс-теннисистка уже вернулась в строй во всех смыслах: она и активно тренируется (для себя, не для большого спорта), и выходит в свет. Недавно Мария была замечена на некоторых мероприятиях в рамках парижской Недели высокой моды, а накануне днем посетила показ Alexander McQueen. Модное шоу было отменено во время Недели моды в Лондоне из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II в начале сентября и прошло только 11 октября.

Перед мероприятием Шарапова сделала пару кадров с трехмесячным сыном Теодором и поделилась ими у себя в сторис. На кадрах Мария уже была готова к выходу: на ней было двубортное пальто в черно-белую клетку, черные полусапоги с металлическим мысом и крошечный клатч. Но для снимка с малышом она отложила сумку. Теодор же был одет в плюшевый комбинезон серо-голубого цвета.

Моя любовь, – подписала фото Мария, заменив слово “любовь” на коричневое сердечко-эмоджи.

Отец ребенка – Александр Гилкс – британский бизнесмен, владелец аукционного дома и давний друг принцев Уильяма и Гарри. Ранее он был женат на американском модельере арабского происхождения Мише Нону – многим сейчас она известна как близкая подруга Меган Маркл. Торжество прошло в Венеции в июле 2012 года. В 2016 году стало известно, что они расстались. Развод был оформлен летом 2017 года.

19 октября 2018 года Мария Шарапова опубликовала в своем блоге снимок Александра Гилкса, подтвердив, что состоит с ним в романтических отношениях. В декабре 2020 года состоялась их помолвка.

За свою спортивную карьеру, которую Мария завершила 26 февраля 2020 года, она завоевала 39 титулов WTA, включая пять трофеев “Большого шлема” и один – на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде. Еще теннисистка является обладательницей Кубка Федерации (2008), серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и финалисткой двух юниорских турниров “Большого шлема”.