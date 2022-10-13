Спецслужба госбезопасности Швеции предупредила о повышенных рисках совершения диверсий на электросетях

Шведская служба государственной безопасности призвала ответственных за электроснабжение страны повысить бдительность, передаёт SVT. Причиной повышенных требований к мониторингу за чувствительной инфраструктурой стали происшествия в Балтийском море.

КАРЛ МЕЛИН, пресс-секретарь Службы государственной безопасности Швеции: Происшествия в Балтийском море повлияли на центральную инфраструктуру в Европе. Теперь речь идёт о повышенной бдительности в отношении центральной инфраструктуры здесь, в Швеции.

Ещё прошлой весной, после начала украинского конфликта Шведское энергетическое агентство призвало ответственных за электросети и электроснабжение повысить бдительность. Теперь, после взрывов в Балтийском море, тон ещё больше усилился.

ЭРИК НУРДМАН, начальник службы безопасности оператора электросетей Швеции Svenska kraftnät: Мы знаем, что энергоснабжение является возможной мишенью для любого, кто хочет каким-либо образом нам навредить, и мы последовательно на это реагируем.

В письме Шведского энергетического агентства и Службы государственной безопасности Швеции всем участникам энергоснабжения содержится призыв к расширению технических возможностей обнаружения возможного саботажа.

КАРЛ МЕЛИН: Речь идёт о том, чтобы быть бдительными, о пересмотре своей безопасности, о работе по таким вопросам, как, что следует хранить в секрете и защищать, какие шаги предпринимать в этом направлении.

Электроснабжение всегда чувствительно к диверсиям, и теперь, когда энергетический сектор подвергся нападению, считается, что ситуация ещё больше обострилась. В таких условиях хотелось бы видеть повышенную бдительность, но также и больше средств мониторинга. В этом письме говорится, что нужно «дополнительно усилить технические возможности по обнаружению угроз».

ЭРИК НУОРДМАН: Речь может идти об усилении наблюдения в особо важных местах, связанных, например, с инфраструктурой или IT-системами.

И нужно сообщать обо всём, даже о том, что может показаться безобидным.

ЭРИК НУРДМАН: Это может быть связано с обнаружением дронов рядом с определёнными объектами или людей, которые, по вашему мнению, ведут себя подозрительно.

Шведская спецслужба не хочет сообщать, были ли уже обнаружены попытки совершения диверсий, однако количество несанкционированных атак с целью сбора разведданных в последние годы увеличилось.

КАРЛ МЕЛИН: Незаконная разведывательная деятельность в виде различных типов атак против Швеции идёт постоянно.

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.