Мнение: Что такое НБС

Весьма шокирующее наблюдение журналиста Николая Митрохина из его телеграм-канала:

“Про “удары по своим”. Я в принципе очень скептически отношусь к популярной версии, что стороны бьют по своим ради каких то целей. Особенно эта теория популярна в Украине – когда с 2014 года каждое попадание в гражданских в Донецке или Луганске трактовалось как удар боевиков или российской армии, а вот когда ВСУ попадало в завод или склад в том же городе – то праздник на украинской улице “наши взяли водокачку”.

Вообще я даю каждой стороне “право на ошибку” и не считаю украинских артиллеристов и ракетчиков, так ловко сбивших израильский самолет над российским побережьем просто в ходе неторопливых учений, людьми заведомо всегда точно попадающими в цель.

Однако в последние месяца три после получения “Хаймерсов” именно по городам Донбасса находящимся под российским контролем они били очень точно, что в целом признавали обе стороны конфликта. Ошибки были, но немногочисленные и незначительные. Единственный удар с большим числом жертв по центру Донецка был, когда украинскую ракету перехватило российское ПВО (что тоже было признано).

Однако ровно перед началом т.н. “референдума” о присоединении появилось сразу несколько сообщений об ударах по гражданскому населению в Донецке повлекшем большое число жертв – на популярной остановке, на рынке, на автостанции.

И надо же, как только “референдум” прошёл, уже две недели украинская артиллерия снова бьёт точно по целям, и большого числа жертв нет” (НИКОЛАЙ МИТРОХИН)

Один из вариантов расшифровки НБС – Надо Бить по Своим.