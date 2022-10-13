С черным никогда не ошибетесь: выбираем ремень под различные джинсы

Джинсы являются удобной и модной одеждой, которую выбирают для себя совершенно все, независимо от возраста. Это одна из самых простых вещей в стилизации, так как можно носить ее практически с чем угодно, от формальных рубашек на пуговицах до рубашек поло, маек, укороченных топов и топов с открытыми плечами.

Можно носить джинсы без ремня, особенно женщинам. Однако в некоторых случаях нужно надевать ремень. Мужчины обязательно должны носить ремень. Вот как правильно подобрать этот аксессуар и отличные цветовые решения.

Как подобрать ремень к джинсам

Важно правильно подобрать размер и цвет этого модного и стильного аксессуара.

Большинство джинсов отлично смотрятся с повседневными ремнями шириной 4 см. Хотя этот аксессуар может быть немного толще и шире.

Если ремень сделан из кожи, то нужно правильно подобрать его цвет. Вот несколько отличных и стильных вариантов этого аксессуара, который можно носить с джинсами.

Черный

Вы точно никогда не ошибетесь, если выберете черный кожаный ремень. Преимущество этого цвета аксессуара заключается в том, что он отлично смотрится с джинсами совершенно любого цвета. Намного лучше выглядит с синими и темными брюками в сочетании с кроссовками.

Можно приобрести несколько черных ремней, но с разными пряжками. В зависимости от пряжки этот аксессуар будет хорошо сочетаться с официальной, деловой или повседневной одеждой.

Ремень черного цвета хорошо сочетается с кроссовками любого цвета, туфлями и ботинками.

Коричневый

Каждый мужчина и женщина должны иметь в своем гардеробе черный и коричневый ремни, независимо от их стиля. Эти аксессуары просто незаменимы. Коричневый пояс хорошо смотрится вместе с коричневыми туфлями и джинсами.

Можно носить такой аксессуар с более формальной или же с повседневной одеждой.

Хорошо сочетается коричневый пояс со светло-серыми джинсами, брюками цвета хаки, зелеными, розовыми, бежевыми и коричневыми штанами, темно-синей одеждой.

Отлично смотрится этот аксессуар вместе с платьями и юбками.

Серый

Это еще один отличный цвет ремня, который хорошо сочетается с различными нарядами. Отлично смотрится такой пояс в паре с выцветшими или черными джинсами, а также футболкой и кроссовками. Также такой ремень хорошо смотрится с черными туфлями.

Оливковый

Оливковый цвет, возможно, не является классическим, но аксессуар этого оттенка отлично сочетается с денимом и помогает создать красивый повседневный образ.

Такой ремень хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. Оливковый пояс отлично смотрится с простой белой футболкой, синими джинсами, оливковой шляпой, белыми кроссовками и солнцезащитными очками.

Темно-синий

Такой ремень хорошо смотрится с классическими голубыми джинсами или брюками чинос и другими повседневными нарядами. Это может быть пояс из кожи, макраме или любой другой ткани.

Темно-синий ремень отлично смотрится вместе с рубашкой с длинными рукавами, голубыми или белыми брюками или шортами.