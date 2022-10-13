 

Измученная нищетой Слава выставила за порог надоевшего старика: У меня нет мужа

13.10.2022, 0:11, Разное
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Отношения знаменитой брюнетки с возрастным мужчиной в свое время наделали много шума. Мало кто верил в то, что союз возлюбленных просуществует долго, ведь Анатолий Данилицкий старше Славы на 28 лет – она ему, можно сказать, в дочери годится!

Однако число прожитых вместе лет продолжало расти, а з бизнесменом поладила и старшая дочь певицы Саша. Однако в последнее время об отношениях возлюбленных стали ходить тревожные слухи: злые языки стали говорить, мол, союз дал трещину, а в прессе появились заголовки в духе “Пластика не помогла артистке удержать богатого мужа”.

Судя по всему, Славу изрядно достали слухи вокруг ее личной жизни, так что она решила ответить сплетникам и завистникам.

“Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы”, – резко высказалась звезда, явно уже давно измученная болтовней о достатке или нищете ее благоверного и неурядицах в их совместной жизни.

Певица также объяснила, что никогда не выходила замуж официально, но это никак не влияет на то, что Анатолий Данилицкий для нее – самый близкий человек. При этом возлюбленные продолжают жить отдельно друг от друга.

К слову, разъехались по разным квартирам они еще в начале года. Как пишет Пятый канал, все из-за того, что на старости лет бизнесмен стал жутко храпеть. Собственно, Слава и выставила любимого за порог – так обоим живется спокойнее.


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