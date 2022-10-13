 

День святителя Михаила: что нельзя делать в праздник 13 октября

13.10.2022, 0:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вспоминая о таком празднике, как День святителя Михаила, нужно хоть немного знать историю. Как известно, Михаил отправился в Корсунь (ныне
Херсонес Таврический) по поручению патриарха Николая II ради крещения князя Владимира, после чего отправился в Киев, где также занимался крещением. В дальнейшем он управлял русской церковью.

Традиции

Почему в народном календаре этот день называют Михаилом Соломенным? Дело в том, что предки в это время занимались обновлением соломенных постелей. Они вынимали солому и жгли ее, набирали новую и набивали ею подушки и матрасы. Поджигая солому, люди верили, что таким образом можно защититься от болезней и порчи.

Что нельзя делать 13 октября

Недуги могут появиться, если в день Михаила Соломенного надеть грязную одежду. Предки были в этом убеждены. Также они полагали, что, впустив в дом человека с негативной энергетикой, разрушится царящая гармония, пишет Пятый канал. А еще в этот праздник не принимали подарки, чтобы не получить болезни от дарящего.

Приметы

В день святителя Михаила люди обращают особое внимание на погоду. Если в этот праздник выпал снег, значит, зима не торопится. Также на Михаила Соломенного смотрели на Луну. Если ее не видно из-за тумана, значит, стоит ожидать ненастную погоду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05.21 / С Днем Победы: как 9 мая отметили Валерия, Иосиф Пригожин, Максим Галкин, Ирина Горбачева и другие звезды

17.10.20 / Дорога в рай и другие загадки. Что скрывает средневековая карта?

20.09.20 / Русскоязычные СМИ Азербайджана

25.11.21 / Ее энергетика воздействует на разум спящего: когда подаренная подушка к добру, а когда к несчастью

23.01.22 / Танго с криптой

12.08.20 / «Я вдруг увидел вокруг себя какой-то мусор и понял, что это мои молитвы»

06.07.21 / Эмбер Херд поделилась видео подросшей дочери

11.12.21 / Борисова прокомментировала высказывание Булановой о домогательствах

14.12.21 / Нельзя «вешать» ложку на тарелку – это принесет в дом несчастье: эта и другие приметы о столовых приборах

24.08.22 / Астронавт NASA заявил о важности партнёрства с Россией в космосе на фоне международной напряжённости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика