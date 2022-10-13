РИА «Новости»: ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщают СМИ.

Утверждается, что за резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, информирует РИА «Новости».

Кроме того, резолюция содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «бутафорской» проект резолюции США по референдумам на освобожденных территориях. Москва также раскритиковала позицию секретариата ООН по референдумам и Украине.

В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

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