 

Представитель госдепартамента Прайс: США не будут от имени Киева договариваться с Москвой о разрешении конфликта

13.10.2022, 0:10, Новости дня
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США не будут вести с Россией переговоры от лица Украины об урегулировании конфликта, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

В ходе брифинга Прайс заявил, что Вашингтон четко обозначил, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Он подчеркнул, что, если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы прекратить конфликт, Россия и Украина должны воспользоваться ей, при этом США не намерены принимать решения за Киев, передает РИА «Новости».

При этом представитель госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с Москвой по тематике освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.

Напомним, президент США Джо Байден не планирует пока назначать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но Вашингтон готов рассмотреть предложения Москвы относительно обмена заключенными, сообщил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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