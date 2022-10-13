Суд в Москве арестовал готовившего теракты агента СБУ

Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ Виктора Якушина, он подозревается в подготовке теракта с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу гражданина Украины Якушина В. П., который подозревается по ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой»)», – рассказали ТАСС в суде.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».

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