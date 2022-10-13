Стала известна дата онлайн-релиза фильма “Экспресс” от создателей “Аритмии” и сериала “Чики”

“Экспресс” — это история взросления молодого человека в небольшом провинциальном городе. Фильм балансирует между авантюрной комедией и драмой – именно такую жанровую композицию режиссер Руслан Братов успешно реализовал в своем дебютном короткометражном фильме “Лалай-Балалай”, ставшим международным фестивальным хитом.

Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий — “экспресс”. Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти “экспресс” на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.

Часто бывает, что режиссёр, снимая свое авторское кино, рассказывает о том, что он хорошо знает, – говорит Руслан Братов, режиссер и автор сценария фильма “Экспресс”. – В данном случае у меня так же. Я сам из Карачаево-Черкессии, там родился и вырос, уехал уже осознанным человеком в 17 лет. В ходе работы над этим фильмом, у меня появилась возможность посмотреть на оставленное мной пространство, изучить этот мир, в котором время если и не застыло, то идет очень медленно.

Город, в котором происходят события, становится действующим героем фильма, со своим определенным неповторимым бытом, с делением на разные районы, с панелькой, стоящей среди гор, с пустынными темными улицами, когда после 23.00 выключается свет. Это неповторимая, уникальная провинция, в которой все персонажи соответствуют городу”

В ролях: Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов, Артур Хатагов, Сергей Гайтеров, Александр Сланов, Ольга Смирнова, Милина Хакирова.

Дата онлайн-премьеры в Okko – 21 октября.