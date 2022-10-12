 

DT – Лиз Трасс официально объявит Китай «угрозой» для Великобритании

12.10.2022, 23:40, Разное
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В обновлённой версии Комплексного обзора от 2021 года премьер-министр Лиз Трасс переведёт Китай из категории «системного конкурента» в категорию «угрозы» для Великобритании, передаёт The Daly Telegraph. Как отмечает издание, это отвечает убеждениям множества представителей Консервативной партии и самой Трасс, которая считает Пекин «самой серьёзной долгосрочной угрозой нашим ценностям и образу жизни».


АР

Лиз Трасс впервые официально объявит Китай «угрозой» для Великобритании, что, как отмечает The Daily Telegraph, станет серьёзным изменением дипломатической позиции страны, отражающим убеждения нового премьер-министра. 

По данным издания, на этой неделе правительство Трасс представит официальное обновление к Комплексному обзору от 2021 года, составленному при бывшем премьере Борисе Джонсоне. В этом обзоре Китай был назван «системным конкурентом», но в нём не говорилось, что Пекин активно враждебен по отношению к Лондону.

Однако это не отражает позиции нового премьера Трасс, которая считает, что Поднебесная является «самой серьёзной долгосрочной угрозой нашим ценностям и образу жизни». Во вторник представитель Даунинг-стрит подтвердил The Daily Telegraph, что в команде Трасс уже работают над обновлением обзора, и не стал отрицать, что классификация в качестве «угрозы» будет использована впервые.

Представители Консервативной партии в парламенте в целом приветствовали подобный шаг. Так, инициативу поддержали бывший лидер партии сэр Иэн Дункан Смит и министр по вопросам безопасности Том Тугендхат.

Сама Трасс и британские парламентарии неоднократно критиковали Китай за несоблюдение прав человека в провинции Синьцзян, где, по данным ООН, уйгуров заставляют работать бесплатно.

Ранее на этой неделе глава штаб-квартиры правительственной связи (GCHQ) сэр Джереми Флеминг предупредил, что Китай может использовать свою версию GPS для «контроля и слежки» за людьми. Флеминг заявил, что спутниковая навигационная система BeiDou присутствует более чем в 120 странах мира и может быть использована Пекином для сбора данных пользователей. По его словам, она может дать Китаю преимущество перед Западом в будущих конфликтах.

Не меньшие опасения вызывает и противоспутниковое оружие, над которым работают в Китае, пишет The Daily Telegraph. От беспрепятственного доступа к спутникам зависят не только банковский сектор и национальная инфраструктура, но и вооружённые силы. В западных службах безопасности опасаются, что в будущем конфликте из-за Тайваня Пекин может использовать противоспутниковое оружие для уничтожения американских спутников GPS, что даст Поднебесной значительное преимущество на поле боя.


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