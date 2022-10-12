 

Инвесторы построят в Москве 73 школы по договорам участия

12.10.2022, 22:50, Разное
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Построенные инвесторами детсады и школы будут рассчитаны на 31 тысячу мест. На возведение объектов направят более 53 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Троицком и Новомосковском административных округах построят 35 школ и детских садов. На территории “старой” Москвы возведут учебные заведения на 12,5 тысячи мест.

На юго-востоке столицы инвесторы построят 10 школ и детских садов, на северо-востоке – восемь, на западе – шесть. Также новые школы и детсады появятся на юге, северо-западе, севере и востоке столицы, уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Слова чиновника передает портал mos.ru.

Механизм договоров участия утвердил в феврале 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин. Это новый способ обеспечения жителей новых районов столицы объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

По проектам планировки территорий застройки инвестор берет на себя обязательство обеспечить новые районы социальной инфраструктурой. Девелоперы могут самостоятельно их содержать и эксплуатировать или передать Москве.

В начале сентября столица согласовала 10 таких договоров, говорил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В строительство социальных объектов инвесторы вложат 11,3 миллиарда рублей.


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