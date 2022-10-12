“Это на Хэллоуин?”: в сети обсуждают образы Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер со съемок сериала “И просто так”

Накануне в официальном аккаунте сериала HBO “И просто так” появились новый кадры со съемок грядущего второго сезона. На снимках исполнительница роли Шарлотты Йорк, 57-летняя Кристин Дэвис, позирует в необычном вечернем наряде — платье с корсетом из латекса и пышной разноцветной юбкой, ярко-розовом приталенном пиджаке, элегантной шляпе-цилиндре с черной сетчатой вуалью от Stephen Jones и жемчужных серьгах FRY POWER.

Создатели сериала также поделились новыми бэкстэйдж-снимками 52-летней актрисы Николь Ари Паркер, которая присоединилась к новоприбывшим членам каста и исполняет роль Лизы Тодд Уэксли (некоторые зрители прозвали ее “заменой Саманты”). Ее костюмеры шоу нарядили в роскошный образ от Valentino, созданный модным домом эксклюзивно для съемок — ярко-красное платье и авангардную шляпу в тон.

Судя по новым кадрам, во втором сезоне героев сериала ждет немало светских мероприятий, где они смогут блеснуть вечерними нарядами. Правда, в комментариях к снимкам мнения разделились: кому-то понравился авангардный образ Николь и платье Кристин в стиле сериала “Позолоченный век” (в котором, кстати, снялась Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды). Но многие посчитали, что эти платья – “уже чересчур”:

Описание драмы, ЛОЛ.

Красивое платье, но шляпа – это слишком.

Это серия Мет Гала?

Адское комбо от Valentino, – гласят отзывы под постом с красным платьем.

Во втором сезоне они все станут выступать в цирке?

Это костюм на Хэллоуин?

О. Мой. Бог.

Зачем?? – пишут под снимками Шарлотты.

О старте съемок второго сезона Сара Джессика Паркер объявила в конце сентября. С тех пор в официальном аккаунте проекта регулярно появляются новые снимки-спойлеры. Например, на днях они показали новый яркий образ Керри Брэдшоу — и это уже второй нетипичный аутфит главной героини в новом сезоне.