Мнение: Ода психологии

Обнаружил, что еще в 2005 (!) году я объяснял народу, чем хорошо психологическое образование (конкретно некий молодой человек сокрушался, имеет ли шансы его жена-психологиня хоть на какую-то работу, и просил совета). Как-то ненароком получилась целая

Ода

Так вышло, что традиционно-советское психологическое образование самым идеальным образом приспособлено именно под нужды современного РЫНКА ТРУДА. Судите сами:

а) психолог хорошо знает математику в объеме, достаточном для всевозможных маркетинговых вычислений и построений – так как знает прежде всего теорвер и матстат. С таким багажом он вполне может посмеиваться над бреднями экономиста, легко понимает терминологию маркетолога и при необходимости осваивает навыки ПРЕЗЕНТАЦИЙ лучше любого программера.

б) психология – наука гуманитарная: психолог умеет писать грамотно, по-русски и не боится сложносочиненных предложений, любит щеголять терминами, которые (как сами термины, так и их значение) сам же по ходу и придумывает. Поэтому он легко разбирается в любых хитросплетениях отчетов так называемых “консультантов” (хоть бизнес-, хоть управленческих, хоть политических…) – и, более того, быстро научается сочинять такие отчеты не хуже, а то и лучше “консультанта”, натужно перековавшегося из того же программиста или технолога механосборочных работ.

в) Психолог привык ориентироваться на ЧЕЛОВЕКА, человеческую психику: на него же, родимого, ориентированы в конечном итоге – “по умолчанию” – все (и хитроумные, и не очень) технологии извлечения прибыли. В этом – В ПОНИМАНИИ конечной цели – психолог дает сто очков вперед любым другим образованцам: экономист, к примеру, везде пытается увидеть движение денег, программер – последовательностей реакций, “левый” гуманитарий (историк, филолог, искусствовед) – не видит вообще ничего, охреневая перед диким разнообразием мира, и выдает одни спонтанные реакции…

г) Психологическое образование имеет и биолого-физиологический бекграунд: психолог умеет резать лягушек и держал в руке маринованный спинной мозг человека, похожий на ободранный бычий хвост. Поэтому психолог лишен как дурацких сантиментов филолога, так и тупого автоматизма программера в восприятии мира. Психолог холоден, точен и строг, как патологоанатом (когда надо, конечно). Поэтому мысль психолога остра, и видит он гораздо больше и на НУЖНУЮ глубину: насквозь, но не до атомов, а как раз до спинного мозга – от коего синапсы посылают сигналы во все мышцы тела…

д) Наконец, психологи в полной мере гармоничны: они в лучшие студгоды познали точные науки, но не в обществе отморозков-пубертатов, измученных давлением на мозг спермы при остром недостатке особей женского пола – а как раз наоборот, в обществе юных и прекрасных гурий в неимоверном количестве (известно, что психологини всегда славятся своей красотой на все окрестные факультеты). Сами же гурии, в свою очередь, с младых лет общаются с будущими психологами, что дает им неизгладимые преимущества в понимании противоположного пола на всю жизнь.

И ПОТОМУ – с дипломом психолога работать можно практически где угодно! Везде нашего брата/сестру отрывают с руками! Маркетинг, реклама, управление персоналом, PR, социологические исследования, журналистика, психотерапия, оценка (ассессмент) персонала, рекрутинг, политический консалтинг, управленческий консалтинг, бизнес-тренинги… Ну и, естественно, собственно преподавание психологии.иной раз работа включает в себя сразу несколько опций из перечисленных; а ведь можно и совмещать (что я и делал). Скажем, психотерапия прекрасно сочетается с рекрутингом, маркетинг – с рекламой, политконсалтинг – с журналистикой, все вместе – с соц.исследованиями, и т.д.

Чем еще хороша работа психолога – что и выбор обширнейший, и сами работы – интересные, доходные и не слишком обременительные (то есть можно, как я уже указывал, совмещать 2-3 без ущерба для досуга)

Мне можете верить: я сам закончил психфак МГУ в 1991 году, и с тех пор весьма успешно попробовал себя в КАЖДОЙ из указанных областей… (2005)

Кстати, мои психологические консультации онлайн растут и ширятся, спешите успеть записаться: или в личке, или через почту [email protected], или пишите на Вацап по телефону (915)823-13-25. Велкам! Психологов много, настоящих психологов – раз-два и обчелся…