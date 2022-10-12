 

По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар

12.10.2022, 21:25, Разное
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После премьеры спектакля “Первый хлеб” в московском театре “Современник” разразился скандал, в центре которого оказалась артистка Лия Ахеджакова, которая сыграла бабушку Нурию. В общественной организации “Офицеры России” посчитали оскорбительным монолог актрисы в одной из сцен.

Да и сам спектакль многим зрителям показался провокационным, в том числе из-за обилия в тексте обсценной лексики. Ахеджакова тогда тяжело переживала за то, что ее, образно говоря, растоптали как актрису за участие в скандальной постановке. Якобы негоже народной, всеми уважаемой артистке
прикасаться к такому сомнительному проекту. Критика продолжалась долго, но затем все утихло.

Но по Ахеджаковой нанесли новый удар. “Первый хлеб” в “Современнике” отменен. Спектакль был запланирован на понедельник, 17 октября. “Не состоится по техническим причинам”, – сообщается на сайте театра. Лия Меджидовна крайне расстроена. “Попросили не приходить”, – рассказала она “Абзацу”.

Актерам, в том числе Лии Ахеджаковой, якобы не говорят, почему “Первый хлеб” отменен. Что за технические причины? Неизвестно. “Наверное, он (спектакль – Прим. ред.) им на сегодняшний день не подходит”, – сделала вывод 84-летняя народная артистка. По ее мнению, постановку больше никогда не покажут.


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