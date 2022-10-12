 

В районе Хамовники провели комплексную реконструкцию газопровода

12.10.2022, 21:25, Разное
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Коммунальные службы Москвы на регулярной основе проводят проверки и при необходимости ремонтные работы на городских инженерных системах. К примеру,реконструкция газовых сетей помогает снизить уровень износа и повысить их надежность.

Так, специалисты завершили комплексную реконструкцию газопровода на 1-й Фрунзенской улице в районе Хамовники. Он обеспечивает голубым топливом общегородские газорегуляторные
пункты, которые в свою очередь осуществляют подачу газа в более чем сорок тысяч квартир.

Новый
газопровод уже прошел необходимые испытания. Коммунальщики подключили его к системе газоснабжения. Отремонтированный объект прослужит теперь не менее сорока лет.

Стоит отметить, что работы по реконструкции газоносной системы начались в конце прошлого года. С декабря 2021 по октябрь 2022 года специалисты успели провести санацию трубы протяженностью порядка 800 метров.

Кроме того, они установили современное автоматизированное запорное устройство со шкафом управления собственного производства. Коммунальщики прибегли к закрытому типу работ, реконструкция прошла в несколько этапов.

На первом этапе пробурили пилотную скважину, диаметр которой позже был увеличен за счет расширителя. Следом специалисты протянули кабель для питания автоматизированного запорного устройства. При этом потребители голубого топлива не были отключены от системы снабжения.

Кстати, сегодня столичные газовики используют для модернизации современные бестраншейные технологии. С их помощью сотрудники Мосгаза могут вести работы в сложных условиях, в том числе, при плотной жилой застройке, в историческом центре города или под оживленными автомагистралями.

Кроме того, уникальные технологии позволяют работать даже под водными преградами. Благодаря применению закрытых методов реконструкции газопроводов удается минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду.

К слову, современные технологии применяются в российской столице и при реконструкции водных и парковых зон. Так, в Москве стартовала реконструкция Гончаровского пруда. Специалисты намерены очистить водоем от иловых отложений, обновить берега и ложе, а также отремонтировать водосбросное сооружение. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.


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