 

В Москве состоится премьера детского музыкального спектакля “Петя и волк. Приключения одного оркестра”

12.10.2022, 21:11, Разное
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“Петя и волк” — симфоническая сказка для детей, написанная Сергеем Прокофьевым на собственный текст весной 1936 года по инициативе Наталии Сац. Премьера состоялась 2 мая 1936 года Центральном детском театре.

Прокофьев адресовал свою сказку детям, но и взрослые находят в ней не меньше интереса, – говорится в пресс-релизе. – Нарочитая простота и наивность сюжета, остроумие рассказчика и перипетии животных-инструментов – такова одна из составляющих сценической магии этой истории. Птица обернется флейтой, кошка – кларнетом. История, известная по множеству уже существующих экранизаций и спектаклей, но каждый раз будто творимая здесь и сейчас. Петя, как всегда, выйдет за порог дома, а волк, как всегда, отправится ему навстречу. На этом пути героев ждут опасные приключения, судьбоносные встречи, шуточные перевертыши. А зрители станут полноценными участниками этого процесса, где проводником в волшебный мир станет прекрасная музыка Прокофьева.

Роль чтеца каждый раз будет исполнять новый актер. В премьерных показах заняты актрисы Театра им. Ермоловой Кристина Асмус и Дарья Мельникова.

Мы хотим найти в “Пете и волке” связь с современностью, – говорит режиссер Карина Бесолти. – И понять, как изменились стратегии “слушания” музыки сегодня. Как трансформировали детское и подростковое восприятие информационные технологии и каким должен быть сценический сторителлинг сегодня.

Также над спектаклем работали художник-постановщик Алена Глинская, музыкальный руководитель и дирижер Денис Виноградов, видеохудожник Дмитрий Соболев, художник по свету Нарек Туманян.

Показы пройдут 15 (12:00), 16 (12:00; 15:00) и 29 (12:00) октября.


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