Две звезды – Личное мнение

Алла Пугачёва вчера посетила концерт Земфиры Рамазановой в Израиле.

Подплясывала. Пританцовывала. Подпевала рядом с Ренатой Литвиновой в огороженом закутке:



Фото: Соцсети

«Две звезды. После концерта», — прокомментировала Литвинова совместное фото.

Ну, да — две сверхновых. Одна вспыхнула лет 40 назад, а другая — 20.

Нет, ну серьёзно, зайки! Первый и второй альбомы Рамазановой мы все, конечно, помним. Когда это было? В 1998, кажется? Не уверена в датах, но на дворе-то уже 2022!

Про самопровозгляшённую примадонну эстрады пришлось яндексить — Арлекино был исполнен в 1979 году. До вашего рождения, если не можете подсчитать, сколько лет песне.

Две звезды? Серьёзно? Ну, извините, звёзды. Вспыхнули, посветили — я не сильна в астрономии, помогите — как называются потухшие звёзды? Карлики, кажется?

Можно тешить себя, конечно, иллюзиями прошлого. И не нужно спорить — прежде чем делать это, попробуйте на память напеть песню из третьего альбома Земфиры. Вот только после того, как получится, начинайте вопить.

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