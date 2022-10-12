Мнение: Останемся ли мы без кофе и бананов, европейцы без десерта и дефицит импортного алкоголя

1. Недруги говорят нам, что Россия превратилась в страну-изгоя, что вскоре мы лишимся самых базовых импортных товаров, что многое мы в принципе неспособны импортозаместить. Что ж, возьмём для примера кофе и бананы – они в России не растут, при этом за последние 30 лет превратились в абсолютно привычные и необходимые для россиян продукты. Откуда они к нам поступают, из каких стран?



Очевидно, из тех, где их больше всего выращивают. Но если мы посмотрим на топ-10 мировых производителей кофе (см. заглавную картинку), то мы не найдём там стран которые ввели против России санкции (ссылка). Из явных союзников США в списке разве что Колумбия (да и то недавно там пришло к власти левое правительство, которое пытается сейчас вырвать страну из американских когтей).

Предположим, американцы смогут надавить на Колумбию. Предположим, каким-то невероятным образом они смогут запугать Бразилию, которой тоже не повезло находиться с США в одной части света. Но как американцы могут повлиять на Индонезию, или, тем более на Вьетнам, где их до сих пор крепко ненавидят? Можно сделать вывод, что без поставок кофе Россия не останется.

Примерно то же самое и в сфере бананов (ссылка):

Тут для России всё ещё лучше. Главными производителями бананов являются Индия, Китай и Индонезия, которые в силу огромных размеров могут позволить себе игнорировать возгласы США. Если им будет выгодно поставлять в Россию свои товары, они будут это делать — или прямо, или под видом картона, например. А отношения с этими странами у нас от хороших до отличных. Так что и без бананов мы тоже не останемся.

2. Напротив, от базовых благ, от элементарных пищевых привычек среднего класса вынуждены сейчас отказываться страдающие жители Европы (ссылка):

Жители Чехии стали все чаще отказываться от горячей пищи из экономии. Об этом пишет Lidovky.

Отмечается, что цены на полноценные обеды в ресторанах или закусочных заметно выросли, в то время как инфляция «съела» большую часть зарплаты. Поэтому жители европейской страны все чаще выбирают заранее приготовленный дома холодный перекус. При этом в заведениях общепита чехи из экономии отказываются от десертов или напитков.

Как рассказала Анета Мартишкова из компании Edenred, по данным Чешского статистического управления, цены в ресторанах выросли на четверть. Поэтому люди выбирают в бизнес-ланчах самые дешевые блюда. Многие граждане даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные.

3. Впрочем, есть одна область, где европейцы таки могут попытаться прищучить привыкших к шикарной жизни россиян (ссылка):

Запас иностранных крепких алкогольных напитков может закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys. Об этом предупредили источники «Известий».

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции», — оценил запасы председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По информации издания, в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы на исходе. Караваев уточнил, что заменить продукцию ушедших брендов ритейлерам быстро не получится — в России объемы производства недостаточно велики.

Маленькие Грузия и Армения навряд ли справятся с обеспечением всей огромной России винами и коньяками. В Иране и прочих мусульманских странах, понятное дело, мы алкоголь не купим. В Китае и Индии пьют не так много и предпочитают высокоградусные напитки, навроде нашей водки, с производством которой мы и сами прекрасно справимся.

Что же будет, коллеги? Начнётся ли у нас в России революция из-за дефицита баварского и чешского пива, французского вина и шотландского виски? Будут ли у нас снова потреблять одеколон, как бывало в советские времена? Бросят ли россияне пить? Поделитесь, пожалуйста, идеями, как можно выйти из столь щекотливой ситуации.