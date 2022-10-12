«Не надо разворовывать резервный фонд города»: мобилизованные обратились к Беглову

Telegram-канал «КИБЕР ФРОНТ Z» опубликовало письмо одного из мобилизованных подписчиков паблика из Петербурга. Отправившегося на службу зовут Андрей. Он пишет, что не надо трястись и думать, что это конец нормальной жизни, поскольку мужчины должны проходить через службу.

По его словам, без военной подготовки в бой никого не выпустят.

«Важный совет: пришла повестка, не суетитесь. Не надо срочно искать бронежилеты, каски, берцы. Все это вам выдадут. Минобороны нас всем обеспечивает. Сегодня только возмущались тем, что губернатор Беглов там какие-то деньги из бюджета решил срочно выделить на покупку снаряжения мобилизованным. Куда они пойдут – непонятно, видимо, в карманы чиновников или самого губернатора. Мы одеты, обуты. НАМ ВСЕ ВЫДАЛО МИНОБОРОНЫ. Ну кроме сигарет и прочих ништяков», — написал мобилизованный.

По его словам, не следует разворовывать резервный фонд Петербурга, закупая «ненужную хрень». Он посоветовал направить эти деньги на выплаты мобилизованным. Как он заявил, добровольцы получают по триста тысяч рублей, тогда как петербуржцы всего по сто тысяч от города. Также он посоветовал никому не бояться и «не тупить», чтобы не пропасть.