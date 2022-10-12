Мнение: Фото на конкурс имиджмейкеров

На днях я предложила конкурс имиджмейкеров и мне пришло очень много работ с фотографиями.

Я покажу вам малую часть, те, где получилось поменять имидж в лучшую сторону, а потом мы вместе выберем десяток самых лучших.

Большое количество фото показаны вообще не будут. Среди них много очень красивых лиц, однако, по условиям конкурса участники должны были показать контраст между "до" и "после", и не просто контраст, а тот, который показывает вас как имиджмейкера.

То есть если человек просто похудел и подлечил кожу, его имидж стал существенно лучше, но работы имиджмейкера в этом может и не быть.

Для хорошего результата в конкурсе должна быть видна работа над образом.

Это значит, что должен поменяться весь характер персоны, не только габитус, но и кинетика.

Кроме габитуса (статичной картинки) и кинетики (мимики, пластики, динамики) в имидж входит еще вербалика (речь), но этого важного компонента на фото не видно, а вот кинетика частично видна, как бы это ни было странно.

Кинетика – это самое главное для имиджа, именно она дает образу ту самую спонтанность, то самое обаяние, за которым все охотятся. На фото обаяние видно куда хуже, чем в жизни, иногда обаяние на фото вообще скрывается, однако, при хорошей кинетике лицо и в статике выглядит красивым, поскольку то, что называется "мышечная маска" формируется именно кинетикой. Если вы достаточно расслабленны, улыбчивы, мало напрягаетесь, редко хмуритесь, не испытываете лишнего стресса, недовольства и особенно лишнего страха, ваши маска лица будет красивой.

Но главное, что влияет на красивую маску лица – это попадание в свой архетип.

Попадание в свой архетип и строительство имиджа в гармонии со своим архетипом делает человека красивым, даже если "от природы" он некрасив.

Вот об этой магии архетипа мы говорили очень мало, эта тема многим очень интересна.

И мое предложение конкурса было связано с тем, что я хочу начать освещать эту тему.

Давайте рассмотрим 20+ примеров "до и после", которые люди прислали на конкурс.

И попробуем вместе проследить, как приближение к архетипу делает человека красивей и почему это происходит.

Слева везде образ "до", справа "после".

1. Барон Анна:



Тип Облака.

Кроме перламутрового блонда (менее розовый был бы лучше) и волнистых локонов в образе поменялось очень многое.

Обратите внимание, как модель держит голову, какой нежный у нее взгляд, форма бровей и ресницы как у фафоровой куклы, рот приоткрыт, челюсть расслаблена и это делает овал лица намного мягче, чем "до".

"До" эта девушка не выглядит воздушной, вы наверняка подумали бы, что это какой-то земной тип.

Но попадание в архетип преображает черты лица, даже на уровне конституции.

Здесь и дальше дополняйте мое описание теми деталями, которые я не упомянула.

2. Баширов Антон:



Тип Огонь.

Здесь в декорации изменилось мало, однако даже деталей иногда хватает, чтобы поменять энергетику образа.

"До" более юношеский образ, "после" стало больше тепла.

Опишите сами, что конкретно поменялось.

3. Гарифуллин Рустем:

Тип Воздух

Здесь существенно добавилось теплоты и стало больше мягкости во взгляде и выражении лица.

Автор написал, что пытался делать Эфир. Для Эфира немного не хватает тепла в конституции.

Можно делать образ еще мягче, еще улыбчивей и нежней, обаяния станет больше.

4. Гриневич Вадим:

Тип Воздух

Автор пытался делать Облако, но мягкости в конституции не хватает.

В целом образ стал куда интересней, обаяния добавилось, только неудачная форма ворота все портит и цвета одежды лучше брать ярче.

5. Давыдова Наталья:

Тип Эфир

Эту девушку сами прокомментируйте. Что изменилось?

6. Жепалова Ирина:

Тип Роса

Здесь не только вес стал меньше.

Изменились и маска лица и весь характер образа.

7. Колупаева Евгения:

Тип Глина

Здесь хорошо видно, как меняется вся кинетика, когда человек находит новый образ.

Опишите изменения.

8. Ларкина Юлия:

Тип Облако

Более удачная стрижка со взъерошенной челкой и белый цвет одежды преобразили черты лица, они выглядят существенно мягче, в них больше тепла.

И посмотрите, как заискрился взгляд и какой спонтанной стала улыбка.

9. Медведева Анна:

Тип Земля

В чем разница?

10. Панфилова Ирина:

Тип Глина

Что здесь, кроме исчезновения лишнего веса?

11. Терентьев Олег:

Тип Камень

Но кто бы мог подумать на фото "до", что этому хорошему мальчику пойдет образ плохого парня?

Далеко не всем это идет, а только тем, у кого достаточно Д для этого и не много тепла.

Выше мужчина типа Огонь и ему как раз образ плохого парня давал обаяния меньше, чем образ солидного мужчины.

В чем отличие?

12. Ярков Иван:

Тип Земля

Тоже трансформация хорошего мальчика.

Что изменилось в кинетике образа и за счет чего?

13. Васильева Диана:

Тип Эфир

Попробуйте представить, какой видит себя девушка "до" и как она себя идентифицирует, и что с ней происходит "после".

Вообще попробуйте в случае всех людей, чьи перемены вам особенно понравились, представить, какими они себя чувствовали в старом имидже и какими ощущают сейчас.

Не притягивайте архетипы за уши, просто попробуйте проследить, кого играет, кого изображает человек, в каком он образе.

Имидж – это роль и удачный имидж – это самая органичная роль для вас, самый гармоничный ваш образ.

14. Данелия Екатерина:

Тип Воздух

Обратите внимание, что всем родительским типам, то есть всем теплым типам, очень к лицу пассивные, расслабленные мышцы глаз, полуприкрытые глаза.

Детским, то есть холодным типа, наоборот больше идут активные, более напряженные мышцы глаз, открытые глаза.

Поэтому когда мы видим лицо слева, выражение глаз и лица его так диссонирует с возрастом и прической.

Есть еще много кинетических особенностей Д и С, холодных и теплых типов. Большинство вы скоро узнаете.

Пока опишите, чем еще отличаются два фото

15. Мкртичян Алина:

Тип Молния

Какой имидж автор пыталась делать до? Что изменилось?

16. Слепцова Ирина:

Тип Лава

Здесь попробуйте увидеть, что стало лучше, кроме бороды.

Друзья, и имейте в виду, имиджмейкер и модель на фото – во многих работах на конкурс – совсем не одно и то же.

Многие делают имидж своим мужьям, подругам, сыновьям.

17. Солодкая Дарья:

Тип Глина

Глине идет почти все, как вы помните, кроме скучных образов.

Здесь автор делала имидж подруге. Разбирайте.

18. Устинова Татьяна:

Тип Земля

Что поменялось? Какой видела себя автор "до" и какой видит "после"?