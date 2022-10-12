Мнение: СЕНТЕНЦИЯ, или О ненужности психологии

И да – в 2022 году самое время написать дополнение к чересчур оптимистичному предыдущему посту от 2005 года. Нетрудно заметить, что в милитаризованной экономике, наглухо отрезанной от всего мира, где люди рассматриваются прежде всего как компост и должны лишь послушно умирать по приказу взбесившихся “вождей”, ВСЕ специальности, перечисленные там – “маркетинг, реклама, управление персоналом, PR, социологические исследования, журналистика, психотерапия, оценка (ассессмент) персонала, рекрутинг, политический консалтинг, управленческий консалтинг, бизнес-тренинги” – никому нахрен не нужны. Думается, что обитатели нашей страны КРС, то есть “крупного рогатого скота” – уже начали понемногу подзабывать, что значат все эти мудреные слова, а пройдет еще немного времени, и они даже разучатся их внятно произносить (как зек в рассказе Шаламова, “бывший интеллигентный человек”, услышал на лесоповале слово “сентенция” и поразился его совершенно невероятному звучанию).

Поэтому не нужна и психология. Что же нужно? Скажут, что надо уметь собирать-разбирать автомат Калашникова на время; но нет – как показывает практика, это тоже не нужно: вас мобилизуют и так.