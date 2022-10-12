Как сочетать длинную челку с прямыми волосами: несколько актуальных идей с фото

Длинная челка в сочетании с прямыми волосами красиво подчеркивает скулы и обрамляет лицо. Такая прическа дополняет гладкую текстуру прядей и придает им мягкое движение. Этот модный образ продемонстрирует вашу индивидуальность и очарование. В статье мы приведем несколько актуальных идей этой прически с фото.

Челка-шторка и блики Money Peace

Блики Money Peace – одно из самых трендовых окрашиваний, при которым волосы около лица красят в светлые оттенки. Такой вариант мелирования отлично сочетается с длинной челкой-шторкой. Эта комбинация стрижки и окрашивания эффектно подчеркнет овал лица.

Прическа средней длины с прямым пробором

Если вы хотите полностью преобразить свою внешность, то сделайте на волосах средней длины челку с прямым пробором. Такой вариант придаст вашей шевелюре новый вид.

Возможно, что это прическа покажется вам слишком простой. Но сейчас классические стрижки с прямым пробором вернулись в моду. Они подчеркивают самые выигрышные черты лица.

Длинный боб с челкой

Длинный боб с челкой идеально подходит женщинам с квадратной формой лица. Он делает черты более мягкими и гармоничными.

Мягкую и тонкую челку можно уложить круглой щеткой и немного зачесать назад, чтобы она не падала на глаза.

Челка с короткими слоями

Если у вас очень густая шевелюра, то попробуйте сделать прическу с короткими слоями. Если вы раньше никогда не делали прямой пробор, то вам потребуется время, чтобы “натренировать” челку. Зачесывайте ее назад и завивайте кончики по направлению от лица.

Иногда густым волосам не хватает текстуры и мягкости вокруг лица. В этом случае попросите парикмахера сделать стрижку филировочными ножницами или бритвой.

Тонкая челка с длинными слоями

Тонкая челка и длинные растрепанные слои сделают ваши волосы мягкими во всех нужных местах. Вы сможете легко уложить эту прическу, используя фен с круглой щеткой или плойку.

Если вы захотите убрать челку с лица, то зачешите ее назад и закрепите лаком.

Мягкий лохматый боб

Если ваши волосы стали тусклыми и безжизненными, то попробуйте мягкий лохматый боб. Слои, обрамляющие лицо, сделают ваши пряди пышными и подвижными.

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Не стоит создавать слишком много слоев, иначе кончики будут выглядеть тонкими и редкими.

Многослойная стрижка с боковой челкой

Многослойная стрижка с боковой челкой исключительно хороша, если у вас густые волосы. Попросите парикмахера создать на шевелюре много слоев, обрамляющих лицо. Это облегчит укладку круглой щеткой. Текстурирование прядей сделает густые волосы более легкими.

Короткая стрижка с челкой длиной до щек

Эта прическа поможет вам создать веселый и кокетливый образ. Челка, падающая на скулы, визуально подтянет лицо и сделает его стройнее.

Короткая длина сделает ваши локоны более послушными и уберет секущиеся кончики.

Текстурированная стрижка до плеч с длинной челкой

Текстурированная стрижка до плеч с длинной челкой практически не требует укладки, если у вас от природы прямые волосы. Попросите парикмахера создать прямые слои и подровнять их кончики филировочными ножницами или бритвой. Это сделает концы прядей более мягкими, и они гармонично впишутся в общую массу волос.

Длинная челка и вьющиеся кончики

Если у вас тонкие волосы, то добавьте к своей текущей прическе длинную челку и слегка вьющиеся кончики. Такая стрижка преобразит вашу внешность. Она требует минимальных усилий по уходе.

Заключение

Следует помнить, что такие прически требуют регулярного обслуживания. Длинная челка быстро отрастает. Поэтому вам понадобится регулярно посещать салон, чтобы придать стрижке форму.