Мнение: О «хороших» и «плохих» русских

Сейчас очень многие западнее Кенигсберга и юго-западнее Белгорода начинают рассуждать в терминах колонизации американцами Дикого Запада. Мол, «хороший русский» может быть только в одном варианте. (И надо стремиться, чтобы как можно больше их в этот вариант перешли). Мол, они же «сами виноваты», перейдя черту и поддерживая СВО, КрымНаш, Путина, Кремль и чёрта лысого. А потому – да свершится справедливость!

Оставляя за скобками бесплодные споры о «коллективной ответственности», вроде бы раз и навсегда решённые 75+ лет назад, отметим вот что.

Очевидную слабость и предвзятость как методологии, так и логики.

Начнём с того, что вся официальная социология в стране, где за неправильный ответ на вопрос «Вы за или против» можно получить либо тюремный срок, либо солидный штраф, априори всю реальность искажает. Остаётся ориентироваться на независимую. А она говорит вот что.

То есть, реально примерно с июля в России наблюдается «перелом». И настроения уже – фифти-фифти.

Но и эти цифры – лукавы. Потому что исключают «шкурный» личный интерес. А как только в опрос вводится коэффициент персонального риска, вся картина играет совсем другими красками. Оказывается, более чем половина россиян не готова поддержать спецоперацию даже на словах. И на словах же «милитаристов» и «пацифистов» – почти поровну.

Так, примерно 25% топят за спецоперацию до «капитуляции ВСУ» и хотят, чтобы приоритетом власти была #победа, а не спасение экономики. Примерно 26% поддерживают мобилизацию и выступают против вывода войск. И примерно 27% готовы жертвовать деньги армии либо «добровольцам». То есть позиция поддержки имеется у 25-27% россиян. Причём тут речь именно о позиции. Сколько «готовых пожертвовать» реально пойдут на призывной пункт, задонатят #деньги, начнут волонтёрить на присоединённых территориях – ещё дедушка надвое сказала.

Теперь о том, что там по миротворцам и пацифистам?

С ними выявлять цифры много сложнее: россияне откровенно шифруются. Так, непосредственно в ходе опросов люди говорили, что боятся отвечать. Плюс добавление в опросы варианта ответа «не хочу или боюсь отвечать», количество заявивших о неподдержке сильно уменьшило. В любом случае, количество тех, кто открыто высказываются за прекращение боевых действий и начало переговоров – порядка 18%. Это те, кто либо заявили, что поддержат вывод ВС РФ без достижения целей СВО, либо не выразили никакой поддержки продолжению спецоперации «до победного конца».

Вероятно, уже скоро эти две группы сравняются. И соотношение «определившихся» к «болоту» будет где-то 40:60. А соотношение «сторонников» к противникам + нейтральным – и того хуже, 20:80.

Да, «противники» открыто не протестуют и даже явно не бегут. Хотя соотношение количества уже мобилизованных к числу оперативно релоцировавшихся – примерно то же самое, 20:80. Что лишь подтверждает верность независимой социологии. Более того, наиболее активно топят за «победный конец» как раз те, кого частичная мобилизация не коснётся лично: люди старше 50-60 лет. И, как сюрприз, 73% «поддерживающих»:

а) регулярно смотрят телевизор, т.е. «бездельники»;

б) уверены, что сами под мобилизацию не попадут, т.е. «пенсионеры».

Уберите от них «зомбоящик», и вы увидите совсем другую Россию!

Но почему-то именно её никому особенно видеть не хочется. Проще ведь клеймо на всём народе поставить. Мол, «порченный» или даже «неполноценный»…

Примерно так Адольф Гитлер евреев и цыган называл. И, соответственно, по тем же лекалам, по каким Германия в 1930-1940-х пыталась решить «еврейский вопрос» нынешние борцы с фашизмом предлагают решить «русский»?

Раз и навсегда?

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