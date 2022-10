СМИ: муж Зары Тиндалл станет участником британской версии реалити-шоу “Последний герой”

Издание The Sun со ссылкой на свои источники на телеканале ITV утверждает, что Майк Тиндалл примет участие в реалити-шоу “Я – знаменитость… Заберите меня отсюда!” (I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!). Это британское реалити-шоу на выживание, созданное London Weekend Television, произведенное ITV Studios и транслируемое на телеканале ITV. В нем группа знаменитостей живет вместе в экстремальных условиях с минимальными удобствами. То есть это что-то отдаленно похожее на российское реалити-шоу “Последний герой”.

Съемки нового сезона пройдут в дикой местности в Австралии. Инсайдеры уверяют, что муж Зары Тиндалл, внучки Елизаветы II и единственной дочери принцессы Анны, уже подписал контракт на участие. Но представители Майка и продюсеры шоу пока эту информацию не комментируют.

Если новость подтвердится, то это будет уже второе участие Тиндалла в реалити-шоу: в 2015 году бывший регбист появился на Channel 4 в шоу о зимних видах спорта “Прыжок”, в котором он участвовал в ряде соревнований по прыжкам с трамплина. Также Майк ведет подкаст The Good, The Bad & The Rugby вместе с другими спортсменами из этой области – Джеймсом Хаскеллом и Алексом Пейном.