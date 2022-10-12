 

Мнение: Европа замерзнет?

12.10.2022, 19:45, Разное
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Российской энергетической неделе заявил, что целые города Европы могут замерзнуть во время зимнего пика холодов.

Дословно: «Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли».

Правда что ли? Европа обречена замерзнет? Как в пророческом ролике «Газпрома»?

Или Миллер нагнетает?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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