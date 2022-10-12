 

ЕС дистанционно выведет из строя камеры видеонаблюдения на российских дорогах

12.10.2022, 19:33, Разное
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В рамках подготовки девятого санкционного пакета Евросоюз планирует дистанционно вывести камеры видеонаблюдения на российских дорогах. Такая мера, по мнению европейских чиновников, станет серьёзным ударом по федеральному бюджету. 

Штрафы являются одной из приоритетных статей доходов российского бюджета. За счёт них страна выручает суммы, превышающие даже нефтегазовые доходы страны, указывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также это решение должно помочь украинским диверсантам эффективнее действовать в тылу врага.

Поддержал коллегу и еврокомиссар по безопасности Герхард Кругенхольц.

«При взимании штрафов в России зачастую присутствует коррупционный момент. Если лишить силовиков верного источника дохода, они выйдут на улицы и будут свергать власть, либо начнут саботировать указания на своём рабочем месте», – отметил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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